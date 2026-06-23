باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - سرهنگ شاهزهی، جانشین فرمانده پلیس راه، با اشاره به حجم بالای سفرها به تهران و مشهد، بر لزوم اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص محدودیت‌های ترددی و وضعیت جاده‌ها تأکید کرد.

سرهنگ انصاری، مسئول روابط عمومی سپاه انصارالرضا استان، نیز برگزاری این واقعه را تاریخی و ماندگار در تاریخ ملت ایران دانست و بر تکلیف همگان برای تلاش در جهت برگزاری باشکوه این مراسم تأکید کرد.

وی نقش رسانه را بسیار مهم برشمرد و از همکاری کامل سپاه با صدا و سیما در پوشش رسانه‌ای این رویداد خبر داد.

سرهنگ کیانی معاون ترافیک پلیس راهور، بر ضرورت همکاری رسانه در اعلام وضعیت جاده‌ها و محدودیت‌های ترددی به طور مستمر در این ایام تأکید کرد.

ملک آبادی مدیر آموزش معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان هم گفت: تیم‌های رسانه‌ای و مستند ساز پلیس آماده همکاری با رسانه‌ها هستند تا بتوانیم شاهد تشییعی باشکوه و تاریخی از رهبر شهید در تاریخ انقلاب اسلامی باشیم.

آینه دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی، ضمن تأکید بر اهمیت این مراسم به عنوان فرصتی ارزشمند در تاریخ انقلاب اسلامی، از تمامی دستگاه‌های اجرایی درخواست کرد تا اقدامات خود را در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم، به رسانه اعلام نمایند.



وی افزود: این تشییع از همه شاخص‌تر و درخشان‌تر خواهد بود و بهترین الگو، الگوی اربعین است که همه کشور را به این سمت سوق می‌دهد.



مدیرکل صدا و سیما همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق در حوزه خدمات و برنامه‌های فرهنگی، هم برای مخاطبان حاضر در مراسم و هم برای جاماندگان، تأکید کرد و این ایام را فرصتی مغتنم برای تبیین شخصیت برجسته رهبر شهید دانست. این رویکرد جامع، نشان از عزم جدی استان برای برگزاری مراسمی در تراز انقلاب اسلامی و شایسته مقام رهبر شهید دارد.



آینه دار با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و هم‌مرزی با کشورهای افغانستان و پاکستان، و همچنین همجواری با استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد و اصفهان، بر نقش کلیدی خراسان جنوبی به عنوان مسیر عبور زائران و مشتاقان شرکت در مراسم تشییع تأکید کرد.



وی همچنین به ارادت خاص مردم استان به رهبر شهید و خاطرات متعدد ایشان از سفرهای رهبری به خراسان جنوبی اشاره نمود و برگزاری همزمان مراسم باشکوهی در استان را فرصتی برای غنیمت شمردن تبیین شخصیت بزرگ رهبر شهید و نمایش اقتدار فرهنگی دانست.



آینه دار از تمام دستگاه‌های اجرایی در این واقعه عظیم خواست تا اقدامات خود را در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم، به رسانه اعلام کنند.



مدیرکل صدا و سیما استان گفت:هماهنگی در زمینه تردد، موکب‌های پذیرایی، محتوای برنامه‌ها و سایر اقدامات را امری ضروری است و خواستار انجام کارهای مشترک با دستگاه‌ها برای تسهیل امور و برگزاری باشکوه‌ترین برنامه تشییع در تاریخ انقلاب اسلامی شد.

