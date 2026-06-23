واحد صنفی سورتینگ برنج در بابل به دلیل تخلیط برنج خارجی با داخلی به پرداخت ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - تقی حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی بابل به پرونده تخلیط برنج خارجی با داخلی به ارزش چهار میلیارد و ۷۹۹ میلیون ریال رسیدگی کرد.

او افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متصدی واحد سورتینگ برنج را به پرداخت ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: بازرسان جهاد کشاورزی در گشت مشترک بازرسی تخلف واحد سورتینگ برنج در شهرستان بابل را کشف، وپرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.