در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی، «بابک هدائی»، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان، از استقرار حداکثری ناوگان و نیرو‌های عملیاتی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- در جلسه ستاد مدیریت حوادث این مرکز، ضمن برنامه‌ریزی برای ثبت دقیق خدمات سلامت، تدابیر زیر برای حفظ امنیت و سلامت عزاداران اتخاذ شد:ماده‌باش کامل: لغو مرخصی‌ها و فراخوان تمامی نیرو‌های عملیاتی، استقرار ناوگان: حضور فعال آمبولانس‌ها و موتورلانس‌ها در مسیر‌های اصلی عزاداری و اماکن مذهبی، تقویت امدادرسانی: به‌کارگیری اتوبوس‌آمبولانس‌های مجهز برای مدیریت حوادث احتمالی با تعداد مصدوم بالا، پایش هوشمند: رصد لحظه‌ای تمامی ماموریت‌ها توسط مراکز پیام ۱۱۵ برای پشتیبانی سریع از تیم‌های امدادی.

بابک هدائی ضمن تأکید بر اهمیت این ایام، هدف از این تمهیدات را «خدمت‌رسانی قلبی و اعتقادی به سوگواران حسینی و اطمینان از دسترسی سریع به خدمات درمانی» عنوان کرد و از عزاداران خواست با رعایت نکات ایمنی، یاری‌رسان تیم‌های اورژانس باشند.

آماده‌باش اورژانس کردستان برای پشتیبانی درمانی و امدادی مراسم تشییع

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان در این نشست، تمهیدات لازم برای آمادگی و پشتیبانی درمانی و فوریت‌های پزشکی در مراسم تشییع قائد شهید امت اسلامی  بر آماده‌باش کامل کارشناسان عملیاتی، استقرار آمبولانس‌ها، اتوبوس‌آمبولانس‌ها و سایر ظرفیت‌های امدادی تأکید شد تا خدمات فوریت‌های پزشکی در این مراسم با سرعت، دقت و هماهنگی کامل ارائه شود.

هدائی هدف از این برنامه‌ریزی را حفظ سلامت و امنیت شرکت‌کنندگان، ارتقای سطح پاسخگویی امدادی و ارائه خدمات به‌موقع درمانی عنوان کرد.

برچسب ها: کردستان ، اورژانس ، امادگی کامل
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