باشگاه خبرنگاران جوان - سردار فرج رستمی فرمانده مرزبانی استان کردستان گفت: ستوان‌سوم «دانیال نوریان» از مرزبانان هنگ مرزی مریوان، بامداد امروز سه‌شنبه در حین انجام مأموریت پایش و مراقبت از نوار مرزی در منطقه «خاومیرآباد»، در درگیری با اشرار مسلح به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

نیرو‌های مرزبانی در این درگیری با رشادت و ایستادگی، ضمن دفع حمله عناصر مسلح که وابسته به گروهک ضدانقلاب «پژاک» بوده‌اند، از نفوذ آنها به خاک جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کردند.

وی افزود: افراد مسلح پس از مواجهه با مقاومت مأموران و با بهره‌گیری از تاریکی شب و عوارض کوهستانی منطقه، به سمت خاک عراق متواری شدند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان ضمن تسلیت این واقعه به خانواده شهید و همرزمان وی، تأکید کرد: راه شهدای امنیت و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی با صلابت ادامه خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی مرزبانی