مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اشاره به مسئولیت تأمین برق ۵ میلیون نفر و چالش‌هایی مانند ناترازی انرژی و محدودیت‌های مالی گفت: تغییرات مدیریتی فرصتی برای تقویت توان عملیاتی و بهبود خدمات به مردم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد رضا خسروی، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در پی تغییرات مدیریتی در این شرکت، با اشاره به ضرورت انطباق با تحولات سریع در صنعت برق، بر اهمیت این تغییرات تأکید کرد.

او با بیان اینکه تأمین برق برای ۵ میلیون نفر و حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک بر عهده این شرکت است، بر ضرورت مدیریت چالش‌های موجود در از قبیل ناترازی انرژی و محدودیت‌های مالی اشاره کرد و گفت: این مسائل یک بحران چند وجهی هستند، اما با ایستادگی همکاران، بر این مشکلات غلبه خواهیم کرد.

خسروی افزود: تغییرات مدیریتی دمیدن روح و جریان خون جدید در کالبد شرکت است و بزودی نتایج مثبت این تغییرات را شاهد خواهیم بود.

او همچنین از زحمات مدیران قبلی قدردانی کرد و گفت: مدیران صادقانه و خالصانه خدمت کردند و زحمات ارزشمند آنها در کارنامه شرکت ثبت خواهد شد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با تأکید بر نیاز به تلاش دوچندان برای تأمین انتظارات مردم و جامعه، گفت: تغییرات مدیریتی حرکتی برای عبور از چالش‌ها است و ما انتظار داریم که با راهبرد‌های مناسب، از چالش‌های موجود عبور کنیم.

او همچنین بر اهمیت مشتری‌مداری و ارائه خدمات شایسته به مردم تأکید کرد و گفت: درد مردم درد ماست و باید دغدغه‌های آنها را دغدغه خود بدانیم.

خسروی در ادامه به اهمیت شفافیت و انضباط مالی اشاره کرد و گفت: انضباط مالی در نظام بودجه‌ریزی یک تکلیف است و باید حساسیت ویژه‌ای داشته باشیم. وی همچنین به موضوع پیک بار اشاره کرد و گفت: هر چند شرایط بهتری نسبت به سال قبل داریم، اما باید به عنوان پیشانی خدمت در صنعت برق ایستادگی کنیم.

در پایان، خسروی به طرح ملی مهتاب اشاره کرد و گفت: افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات را در قالب این طرح دنبال خواهیم کرد. جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز یک اولویت است و نصب شمارشگر‌ها فرصتی است که باید از آن استفاده کنیم.

این تغییرات شامل مدیران امور‌های یک، دو، شش، گویم، امور خدمات فنی شبکه، زرقان، سروستان، مرودشت، سیدان، دارنگون، پاسارگاد، دفتر وصول مطالبات و نظارت بر خدمات مشترکین است که در مسوولیت‌های جدید منصوب شدند.

منبع: شرکت برق فارس

برچسب ها: صنعت برق ، تغییرات مدیریتی ، شرکت توزیع برق شیراز
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