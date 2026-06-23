ایمان زارعی، مدیرکل انتقال خون هرمزگان، برنامه و ساعات کاری مراکز فعال اهدای خون در پنج شهرستان استان را ویژه ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان زارعی ضمن دعوت از مردم برای مشارکت در این امر خیر اظهار داشت: پایگاه‌های انتقال خون در شهرستان‌های بندرعباس، میناب، رودان، بندرلنگه و قشم آماده پذیرش اهداکنندگان هستند. گفتنی است آقایان هر سه ماه و بانوان هر چهار ماه یک‌بار می‌توانند برای اهدای خون اقدام کنند.

ساعات فعالیت مراکز:

بندرعباس: صبح‌ها ۸ تا ۱۳ و عصرها ۱۷ تا ۲۲

بندرلنگه: صبح‌ها ۸ تا ۱۳ و عصرها ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۳۰

میناب: صبح‌ها ۸ تا ۱۳ و عصرها ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۳۰

قشم: عصرها ۱۷ تا ۲۲

برنامه ویژه تاسوعای حسینی:

علاوه بر مراکز ثابت، در روز تاسوعا مراکز زیر نیز پذیرای داوطلبان هستند:

بندرلنگه (مسجد امام جعفر صادق - کوی رودباری): ساعت ۲۰ تا ۲۳

رودان (مرکز خونگیری): ساعت ۱۸ تا ۲۱

منبع:صدا وسیما