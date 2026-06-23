ایمان زارعی، مدیرکل انتقال خون هرمزگان، برنامه و ساعات کاری مراکز فعال اهدای خون در پنج شهرستان استان را ویژه ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اعلام کرد.

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باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان زارعی ضمن دعوت از مردم برای مشارکت در این امر خیر اظهار داشت: پایگاههای انتقال خون در شهرستانهای بندرعباس، میناب، رودان، بندرلنگه و قشم آماده پذیرش اهداکنندگان هستند. گفتنی است آقایان هر سه ماه و بانوان هر چهار ماه یکبار میتوانند برای اهدای خون اقدام کنند.
ساعات فعالیت مراکز:
بندرعباس: صبحها ۸ تا ۱۳ و عصرها ۱۷ تا ۲۲
بندرلنگه: صبحها ۸ تا ۱۳ و عصرها ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۳۰
میناب: صبحها ۸ تا ۱۳ و عصرها ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۳۰
قشم: عصرها ۱۷ تا ۲۲
برنامه ویژه تاسوعای حسینی:
علاوه بر مراکز ثابت، در روز تاسوعا مراکز زیر نیز پذیرای داوطلبان هستند:
بندرلنگه (مسجد امام جعفر صادق - کوی رودباری): ساعت ۲۰ تا ۲۳
رودان (مرکز خونگیری): ساعت ۱۸ تا ۲۱
منبع:صدا وسیما