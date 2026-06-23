دختر جوان که قرار بود با دریافت ۵۰۰ میلیون تومان هووی مادرش را به قتل برساند، وقتی از مرگ وی با خبر شد به خاطر عذاب وجدان خود را تسلیم پلیس کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دو روز قبل دختر جوانی با مراجعه به یکی از کلانتریهای کرج راز جنایتی را برملا کرد و گفت: «سه سال قبل مادرم با مردی به نام هاشم آشنا شد و به عقد موقت او درآمد. وضع مالیمان خوب نبود و هاشم از نظر مالی به ما کمک میکرد. من در یک مرکز پزشکی کار میکنم. اواخر سال گذشته هاشم به سراغم آمد و از من خواست تا همسر اولش را گوشمالی بدهم. میگفت اول از مادرم مهری خواسته این کار را بکند، اما او قبول نکرده، بنابراین از من کمک خواسته است. هاشم به من گفت اگر این کار را انجام بدهم ۵۰۰ میلیون تومان به من میدهد. من که بشدت به پول نیاز داشتم قبول کردم. اما از آنجا که به تنهایی نمیتوانستم این کار را انجام دهم از احمد که بیمار مرکز ما بود و با او دوست بودم خواستم کمکم کند، هاشم کلید خانهاش را به من داد و گفت میتوانید طلاهای همسرم را هم بردارید تا ماجرا سرقت به نظر برسد.»
دختر جوان ادامه داد: «روز حادثه وقتی به خانه هاشم رفتیم همسرش در خانه تنها بود، دست و پاهای او را بستیم و خانه را بههم ریختیم. اما هیچ طلایی در خانه نبود که بخواهیم سرقت کنیم و درنهایت از خانه خارج شدیم. هنوز چند متری از خانه هاشم دور نشده بودیم که احمد گفت کلیدها را داخل خانه جا گذاشته و برگشت. ۱۰ دقیقهای طول کشید تا احمد دوباره از خانه بیرون آمد، فکر نمیکردم هووی مادرم به قتل رسیده باشد، اما چند روز بعد وقتی در روزنامهها خواندم که کشته شده است از همان موقع عذاب وجدان داشتم، چند روز بعد هم هاشم را به اتهام مظنون به قتل بازداشت کردند و من هم به همین دلیل تصمیم گرفتم به زندگیام پایان دهم. بار اول با قرص خودکشی کردم که خانوادهام متوجه شدند و بار دوم خودم را جلوی یک خودروی عبوری انداختم، اما زنده ماندم. دیگر نتوانستم تحمل کنم و تصمیم گرفتم خودم را به پلیس معرفی کنم.»
با اعترافات دختر جوان بررسیها آغاز و مشخص شد چنین قتلی رخ داده و اوایل اسفند سال گذشته زن میانسالی در خانهاش به قتل رسیده و طلاهایش به سرقت رفته است.
از سوی دیگر مشخص شد همسر مقتول در بازجوییها مدعی شده بود که همسر صیغهایاش در قتل نقش دارد. چرا که همسر اولش وقتی از وجود هوو در زندگیاش با خبر شده شوهرش را تحت فشار گذاشته که همسر دومش مهری را طلاق دهد او هم وقتی موضوع را به مهری گفته وی مدعی شده خودش این مشکل را حل میکند.
در این مدت تحقیقات برای دستگیری مهری ادامه داشت تا اینکه وی دستگیر شد و گفت: «زنی که کشته شده هووی من بوده و من تازه از ماجرای قتل او باخبر شدهام. هاشم از من خواست که همسرش را بکشم، اما زیر بار نرفتم، سپس سراغ دخترم رفت و از او در این رابطه کمک خواسته بود و من نقشی در این قتل نداشتم.»
با برملا شدن این موضوع، بازپرس سالار صنعتگر از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران، دستور انتقال دختر جوان به پایتخت و تحقیقات از سه متهم و بازداشت احمد را صادر کرد.
منبع: روزنامه ایران