باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - کامل نصراللهی معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران از اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی فیروزجاء به شیخ موسی شهرستان بابل به طول ۶ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این پروژه در راستای ارتقای ایمنی تردد، افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به روستاییان و بهبود دسترسی ساکنان منطقه اجرا شده است.

او افزود: راه‌های روستایی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌روند و اجرای پروژه‌های بهسازی و آسفالت این راه‌ها نقش مؤثری در تسهیل تردد، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و رونق فعالیت‌های کشاورزی و تولیدی دارد.

نصراللهی گفت: این اداره کل با بهره‌گیری از اعتبارات تخصیص‌یافته و ظرفیت‌های اجرایی موجود، توسعه و ارتقای شبکه راه‌های روستایی را به‌صورت مستمر در دستور کار قرار داده است.

او با اشاره به آخرین وضعیت برخورداری روستا‌های استان از راه آسفالته، افزود: از مجموع ۳ هزار و ۶۲۲ روستای مازندران، تعداد ۱۷۱ روستا زیر ۲۰ خانوار و تعداد ۲ هزار و ۱۷۴ روستای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته برخوردار هستند.

نصراللهی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۹۷ درصد جمعیت روستایی مازندران در روستا‌های بالای ۲۰ خانوار از نعمت راه آسفالته بهره‌مند هستند که این موضوع نشان‌دهنده توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در مناطق روستایی استان است.

معاون فنی و راه‌های روستایی مازندران گفت: اجرای پروژه‌های بهسازی، نگهداری و روکش آسفالت راه‌های روستایی با هدف ارتقای ایمنی، افزایش رضایتمندی مردم و فراهم‌سازی بستر توسعه پایدار روستا‌ها در سراسر استان ادامه خواهد داشت.