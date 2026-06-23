باشگاه خبرنگاران جوان - احمد زالی، تهیه‌کننده سریال «متولد آوریل»، درباره شکل‌گیری ایده این مجموعه اظهار کرد: تلویزیون در قالب یک طرح، تولید آثاری درباره چند شهید غیرایرانی دوران دفاع مقدس را در دستور کار قرار داده بود؛ مجموعه‌ای با عنوان «کوچ» که قرار بود به زندگی شش شهید غیرایرانی بپردازد. من وقتی این طرح‌ها را مطالعه کردم، زندگی کمال کورسل برایم بسیار جذاب بود.

وی ادامه داد: این شخصیت کاملاً غیرایرانی و فرانسوی است و همین مسئله برای من اهمیت ویژه‌ای داشت. از طرفی تنوع فرهنگی و کنتراست زندگی او در اروپا و ایران، ظرفیت دراماتیک بالایی ایجاد می‌کرد. به همین دلیل تصمیم گرفتم این قصه را انتخاب کنم و وارد مرحله تحقیق و توسعه شویم.

روایت چندلایه از زندگی یک شهید

زالی درباره ساختار روایی سریال توضیح داد: اگر قرار بود صرفاً زندگی این شهید را روایت کنیم، خودش به‌تنهایی ظرفیت یک اثر دراماتیک را داشت. اما در تیم نویسندگی و کارگردانی تصمیم گرفتیم یک روایت چندلایه طراحی کنیم.

وی افزود: بخشی از داستان به زندگی نوجوانی کمال کورسل اختصاص دارد؛ زمانی که با ایران آشنا می‌شود، به ایران می‌آید و در نهایت در عملیات مرصاد به شهادت می‌رسد. در کنار آن، شخصیت پدر او نیز وارد روایت شده است؛ پدری که سال‌ها از خانواده‌اش جدا بوده و پس از حدود ۲۰ سال برای پیگیری سرنوشت فرزندش به ایران می‌آید و در نهایت بر مزار او حاضر می‌شود.

زالی ادامه داد: این دو خط داستانی برای ما بسیار مهم بود و توانستیم روی جزئیات آن کار کنیم. همچنین برای ایجاد تنوع و جذب مخاطب عام، یک خط داستانی امروزی نیز اضافه کردیم؛ قصه یک پسر ایرانی که در تضاد با مسیر شهید، آرزوی زندگی در فرانسه را دارد اما در نهایت سرنوشت دیگری پیدا می‌کند. این لایه‌ها به روایت عمق بیشتری داده است.

وفاداری به واقعیت در کنار منطق دراماتیک

تهیه‌کننده «متولد آوریل» درباره میزان وفاداری به واقعیت گفت: ما حدود ۸۰ درصد به زندگی واقعی این شهید وفادار بوده‌ایم. البته در برخی بخش‌ها برای ایجاد منطق دراماتیک و پیوندهای علی و معلولی ناچار به ایجاد تغییراتی شدیم، اما تلاش کردیم روح اصلی داستان حفظ شود.

چالش انتخاب بازیگر

وی در بخش دیگری از گفت‌وگو درباره انتخاب بازیگران اظهار کرد: زندگی کمال کورسل یک فرصت ویژه بود، چون مخاطب ایرانی شناخت قبلی از این شخصیت نداشت. این موضوع هم فرصت بود و هم چالش؛ چرا که اگر روایت درستی ارائه نمی‌دادیم، تأثیر لازم را بر مخاطب نمی‌گذاشت.

زالی افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در این پروژه، انتخاب بازیگر مناسب بود. ما با بازیگران متعددی صحبت کردیم، اما هدف‌مان این نبود که حتماً از چهره‌های شناخته‌شده استفاده کنیم. ترجیح دادیم از بازیگران کمتر شناخته‌شده استفاده کنیم تا مخاطب بدون پیش‌زمینه ذهنی با شخصیت ارتباط بگیرد.

وی گفت: خوشبختانه در نهایت به انتخابی رسیدیم که به نظر من بسیار موفق بود. آقای حامد محمودی با توانایی و ظرافت خوبی توانستند از پس این نقش برآیند.

بازخورد مخاطبان و استفاده از هوش مصنوعی

تهیه‌کننده سریال درباره واکنش مخاطبان گفت: واقعیت این است که مخاطب تلویزیون امروز گسترده و یکدست نیست، اما در میان بینندگانی که سریال را دنبال کردند، بازخوردهای بسیار خوبی دریافت کردیم. البته طبیعی است که برخی واکنش‌ها نیز متوسط بوده باشد.

وی افزود: یکی از نکات متفاوت این پروژه، استفاده از هوش مصنوعی در بخشی از تولید بود؛ به‌ویژه در دوبله فرانسوی شخصیت پدر شهید و همچنین بخش‌هایی از ترجمه. این تجربه برای اولین بار در یک سریال تلویزیونی انجام شد و یک ریسک جدی محسوب می‌شد.

زالی ادامه داد: با وجود محدودیت زمانی، این تجربه تا حد زیادی موفق بود و برای مخاطب نیز جذابیت داشت. در مجموع فکر می‌کنم «متولد آوریل» توانسته روایت شیرین و متفاوتی از یک داستان واقعی ارائه دهد.

وی در پایان گفت: خوشحالیم که این پروژه توانسته هم برای مخاطب آشنا و هم برای مخاطب جدید، تجربه‌ای قابل قبول و اثرگذار ایجاد کند.