باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- محمد فرهاد گفت: در قالب برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های آبرسانی روستایی عملیات تأمین و توزیع آب شرب برای ۳۵ روستای استان در دستور کار قرار گرفته است که با اجرای آن، ۳ هزار و ۷۷۹ خانوار روستایی از خدمات پایدار آب شرب بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به اهمیت تأمین آب آشامیدنی سالم در مناطق روستایی افزود: شرکت آب و فاضلاب کردستان با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود و اجرای پروژه‌های عمرانی تلاش دارد مشکلات احتمالی کم آبی در برخی روستا‌ها را کاهش داده و کیفیت خدمات رسانی به مشترکان را ارتقا دهد.

مدیرعامل شرکت آبفاکردستان همچنین به عمکرد این شرکت در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ آبرسانی پایدار به ۵۶ روستای استان با جمعیتی بالغ بر ۳۰ هزار و ۵۰۰ نفر انجام شد که نقش مهمی در بهبود شاخص‌های برخورداری روستاییان از آب شرب بهداشتی داشته است.