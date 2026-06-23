مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان از برنامه ریزی برای اجرای طرح‌های آبرسانی در ۳۵ روستای استان طی سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- محمد فرهاد گفت: در قالب برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های آبرسانی روستایی عملیات تأمین و توزیع آب شرب برای ۳۵ روستای استان در دستور کار قرار گرفته است که با اجرای آن، ۳ هزار و ۷۷۹ خانوار روستایی از خدمات پایدار آب شرب بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به اهمیت تأمین آب آشامیدنی سالم در مناطق روستایی افزود: شرکت آب و فاضلاب کردستان با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود و اجرای پروژه‌های عمرانی تلاش دارد مشکلات احتمالی کم آبی در برخی روستا‌ها را کاهش داده و کیفیت خدمات رسانی به مشترکان را ارتقا دهد.

مدیرعامل شرکت آبفاکردستان همچنین به عمکرد این شرکت در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ آبرسانی پایدار به ۵۶ روستای استان با جمعیتی بالغ بر ۳۰ هزار و ۵۰۰ نفر انجام شد که نقش مهمی در بهبود شاخص‌های برخورداری روستاییان از آب شرب بهداشتی داشته است.

برچسب ها: کردستان ، طرح ابرسانی ، ابفا
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