رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی در خصوص بحث بیمه شخص ثالث راننده محور نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بهروز بستگانی رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حوزه بیمه شخص ثالث رانندهمحور، چالش اصلی که مطرح است مربوط به تعمیم این موضوع است؛ از نظر ما در بیمه مرکزی، آییننامه فعلی ماده ۱۸ نیز تا حدی به رانندهمحوری اشاره دارد. بهعنوان مثال در جایی که بحث نمرات منفی مدنظر قرار گرفته یا تخلفات حادثهساز مورد توجه قرار گرفته است و همچنین در بخشی که تخفیف مربوط به گواهینامههای ایمن و کمخطر مطرح شده که در آییننامه و حتی در آییننامه جداگانهای که در قانون شخص ثالث به آن اشاره شده، اصولاً به نوعی به بیمه شخص ثالث رانندهمحور ورود شده است.
او افزود: آنچه اکنون در دستور کار قرار دارد تکمیل این حوزه است تا بتوانیم فاکتورهای دیگری مانند سن، جنسیت و مواردی از این قبیل را که میتواند ارتباط مؤثر یا مفیدی با خسارت داشته باشد شناسایی کنیم. در این زمینه کارهای مطالعاتی انجام شده و اکنون در مرحله تنظیم مقررات قرار داریم و مقررات اولیه آن نیز تنظیم شده است و انشاءالله بتوانیم دادههای تکمیلی را نیز از شرکتهای بیمه دریافت کنیم.
بستگانی ادامه داد: موضوع دیگری هم وجود دارد و آن مدلهایی است که برای رانندهمحوری در دنیا مطرح است. در این مدلها فاکتورهای دیگری نیز در نظر گرفته میشود؛ برای مثال وضعیت اعتباری افراد به عنوان یکی از فاکتورهای رانندهمحوری مورد توجه قرار میگیرد و ما نیز تلاش داریم از این جنبه موضوع را کاملتر کنیم تا انشاءالله امکان اجرای آن فراهم شود.