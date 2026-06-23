مدیر جهاد کشاورزی جهرم از آغاز برداشت انگور یاقوتی نوبرانه از باغ‌های این شهرستان خبر داد و گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود بیش از ۴۵۰ تن انگور یاقوتی از تاکستان‌های جهرم برداشت و روانه بازار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد قناعتیان با اشاره به این‌که سطح زیر کشت انگور یاقوتی در این شهرستان حدود ۶۰۰ هکتار است، اظهار کرد: برداشت انگور یاقوتی از نیمه نخست خردادماه آغاز شده و تا اواسط تیرماه ادامه دارد.

اوافزود: انگور یاقوتی به دلیل زودرسی، کیفیت مطلوب، رنگ و طعم مناسب و بازارپسندی، از جایگاه ویژه‌ای در بین باغداران شهرستان برخوردار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم افزود: بخش عمده محصول برداشت‌شده پس از بسته‌بندی، به بازار‌های میوه و تره‌بار شهرستان و سایر شهر‌های استان و کشور ارسال می‌شود و به عنوان یکی از محصولات نوبرانه تابستانی، مورد استقبال مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

قناعتیان در ادامه با بیان اینکه انگور یاقوتی به دلیل نیاز آبی کمتر و تولید محصول نوبرانه، از ارقام مناسب برای توسعه باغداری در منطقه به شمار می‌رود، ابراز امیدواری کرد تا با تداوم مدیریت صحیح باغ‌ها، استفاده از روش‌های نوین تولید و رعایت اصول فنی، زمینه افزایش کیفیت محصول و بهبود درآمد باغداران شهرستان بیش از پیش فراهم شود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: برداشت انگور یاقوتی ، جهاد کشاورزی ، جهرم
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