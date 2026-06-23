باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر نرگس عسگری سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری گفت: موتورلانس با بهرهگیری از نیروهای آموزشدیده و تجهیزات کامل اورژانسی، امکان حضور سریع در محل حوادث و ارائه اقدامات حیاتی اولیه را فراهم میکند و نقش مهمی در افزایش شانس نجات بیماران و مصدومان خواهد داشت.
وی افزود: استفاده از موتورلانس بهویژه در معابر پرتردد و ساعات اوج ترافیک، موجب کاهش زمان پاسخگویی به مأموریتهای اورژانسی شده و خدمات فوریتهای پزشکی را با سرعت و کیفیت بیشتری به شهروندان ارائه میدهد.
خدمات موتورلانس در مواردی مانند حوادث ترافیکی، ایست قلبی، تنگی نفس، خونریزی شدید و سایر شرایط اورژانسی، بهعنوان نخستین واحد امدادی در محل حادثه حاضر شده و تا زمان رسیدن آمبولانس، اقدامات درمانی لازم را انجام خواهد داد.
شهروندان میتوانند در مواقع اضطراری از طریق شماره ۱۱۵ با مرکز ارتباطات اورژانس تماس بگیرند.