همزمان با توسعه خدمات فوریت‌های پزشکی و با هدف کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران، خدمات موتورلانس اورژانس پیش‌بیمارستانی در شهرکرد آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر نرگس عسگری سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری گفت: موتورلانس با بهره‌گیری از نیرو‌های آموزش‌دیده و تجهیزات کامل اورژانسی، امکان حضور سریع در محل حوادث و ارائه اقدامات حیاتی اولیه را فراهم می‌کند و نقش مهمی در افزایش شانس نجات بیماران و مصدومان خواهد داشت.

وی افزود: استفاده از موتورلانس به‌ویژه در معابر پرتردد و ساعات اوج ترافیک، موجب کاهش زمان پاسخ‌گویی به مأموریت‌های اورژانسی شده و خدمات فوریت‌های پزشکی را با سرعت و کیفیت بیشتری به شهروندان ارائه می‌دهد.

خدمات موتورلانس در مواردی مانند حوادث ترافیکی، ایست قلبی، تنگی نفس، خونریزی شدید و سایر شرایط اورژانسی، به‌عنوان نخستین واحد امدادی در محل حادثه حاضر شده و تا زمان رسیدن آمبولانس، اقدامات درمانی لازم را انجام خواهد داد.

شهروندان می‌توانند در مواقع اضطراری از طریق شماره ۱۱۵ با مرکز ارتباطات اورژانس تماس بگیرند.

 

برچسب ها: موتورلانس ، اورژانس 115
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