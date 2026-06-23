مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که با تهدید مکرر شهروندان و ایجاد فضای ناامنی، موجب سلب آسایش عمومی شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی افزایش شکایات مردمی و تداوم اقدامات تهدیدآمیز این فرد، رسیدگی به پرونده و شناسایی متهم در دستور کار مأموران پایگاه سوم پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت. بررسی‌های فنی و اطلاعاتی نشان داد متهم دارای سوابق متعدد در زمینه ارعاب و تهدید بوده و در برخی موارد نیز با استفاده از سلاح، اقدام به ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان کرده است.

با توجه به تعدد شکات و حساسیت موضوع، تیم‌های عملیاتی پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل و رصد مستمر تحرکات متهم، مخفیگاه وی را در محلی خارج از محل سکونتش شناسایی کردند و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه موفق به دستگیری او شدند.

در بازرسی از مخفیگاه متهم، یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف مجهز به دوربین، مقادیری مهمات، یک قبضه نیمچه، قمه و سایر اقلام مرتبط کشف و ضبط شد.

متهم در جریان بازجویی‌های اولیه به استفاده از سلاح برای تهدید شهروندان اعتراف کرده است. در نهایت، با تکمیل پرونده، احراز جرائم انتسابی، وجود ادله کافی و با توجه به سوابق متهم و تعدد شکات، وی با صدور قرار قضایی روانه زندان شد.

پلیس اطلاعات تهران بزرگ با تأکید بر برخورد قاطع با مخلان امنیت عمومی اعلام کرد: افرادی که با رفتار‌های خشونت‌آمیز و اقدامات مجرمانه درصدد برهم زدن آرامش جامعه هستند، بدانند پلیس با اشراف اطلاعاتی، رصد مستمر و عملیات هدفمند، لحظه‌ای از شناسایی، تعقیب و برخورد قانونی با آنان غافل نخواهد شد.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس تهران بزرگ ، اراذل و اوباش ، اخبار حوادث و انتظامی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
شریف
۰۸:۵۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
یه عده جوان جان برکف پای لانچرهاودفاع ازکشورجانشان رامیدن،یه مشت اراذل و اوباش مثل این آقامردم کشورو شهرش راتهدیدوعربده کشی میکنن،...
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
عبدالله محمدی
۱۹:۳۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
چطور کسی با سابقه شرارت های متعدد در بازار می گردد؟
دوران رضا شاه بود جایش براهمیشه تو سیاه چال بود.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ع
۱۴:۰۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
این انگل ها را فقط باید بدون فوت وقت از جرثقیل بالا برد و سرشان را کوتاه کرد
۰
۷
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