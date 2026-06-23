طرح سیار غربالگری شنوایی کودکان سه تا پنج سال با هدف پیشگیری، شناسایی زودهنگام و درمان به‌موقع اختلالات شنوایی در مناطق شهری و روستایی شهرستان کامیاران آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - آیین آغاز این طرح با حضور معاون فرماندار، رئیس اداره بهزیستی شهرستان کامیاران و جمعی از کارشناسان حوزه سلامت و توانبخشی برگزار شد.

معاون فرماندار کامیاران در این مراسم با استقبال از اجرای طرح، بر اهمیت تشخیص زودهنگام اختلالات شنوایی در سنین طلایی رشد کودکان تأکید کرد و گفت: شناسایی به‌موقع این اختلالات نقش مهمی در پیشگیری از بروز مشکلات گفتاری، آموزشی و اجتماعی در آینده دارد.

فریدون باتمانی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده و بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی، رسانه‌ها و سایر ابزار‌های ارتباطی برای آگاه‌سازی والدین و افزایش مشارکت آنان در این طرح تأکید کرد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان کامیاران نیز با اشاره به اهمیت غربالگری در حفظ سلامت کودکان اظهار داشت: اجرای برنامه‌های غربالگری بینایی و شنوایی، زمینه تشخیص و درمان به‌موقع مشکلات احتمالی را فراهم کرده و از بروز بسیاری از معلولیت‌ها و آسیب‌های ناشی از تأخیر در درمان پیشگیری می‌کند.

وی افزود: این طرح با همکاری مرکز حرفه‌آموزی ژیهات در محل اداره بهزیستی شهرستان کامیاران در حال اجراست و خدمات مورد نیاز به کودکان مشمول ارائه می‌شود.

گفتنی است؛کودکان سه تا پنج سال ساکن روستا‌های شهرستان نیز به صورت رایگان و توسط شنوایی‌شناس از خدمات غربالگری این طرح بهره‌مند خواهند شد.

طرح غربالگری شنوایی کودکان یکی از برنامه‌های پیشگیرانه سازمان بهزیستی کشور است که با هدف ارتقای سلامت کودکان و کاهش معلولیت‌های ناشی از اختلالات شنوایی در سراسر کشور اجرا می‌شود.

منبع:اداره کل بهزیستی استان کردستان

برچسب ها: کردستان ، غربالگری شنوایی ، اختلالات شنوایی
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