باشگاه خبرنگاران جوان - آیین آغاز این طرح با حضور معاون فرماندار، رئیس اداره بهزیستی شهرستان کامیاران و جمعی از کارشناسان حوزه سلامت و توانبخشی برگزار شد.
معاون فرماندار کامیاران در این مراسم با استقبال از اجرای طرح، بر اهمیت تشخیص زودهنگام اختلالات شنوایی در سنین طلایی رشد کودکان تأکید کرد و گفت: شناسایی بهموقع این اختلالات نقش مهمی در پیشگیری از بروز مشکلات گفتاری، آموزشی و اجتماعی در آینده دارد.
فریدون باتمانی همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی گسترده و بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی، رسانهها و سایر ابزارهای ارتباطی برای آگاهسازی والدین و افزایش مشارکت آنان در این طرح تأکید کرد.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان کامیاران نیز با اشاره به اهمیت غربالگری در حفظ سلامت کودکان اظهار داشت: اجرای برنامههای غربالگری بینایی و شنوایی، زمینه تشخیص و درمان بهموقع مشکلات احتمالی را فراهم کرده و از بروز بسیاری از معلولیتها و آسیبهای ناشی از تأخیر در درمان پیشگیری میکند.
وی افزود: این طرح با همکاری مرکز حرفهآموزی ژیهات در محل اداره بهزیستی شهرستان کامیاران در حال اجراست و خدمات مورد نیاز به کودکان مشمول ارائه میشود.
گفتنی است؛کودکان سه تا پنج سال ساکن روستاهای شهرستان نیز به صورت رایگان و توسط شنواییشناس از خدمات غربالگری این طرح بهرهمند خواهند شد.
طرح غربالگری شنوایی کودکان یکی از برنامههای پیشگیرانه سازمان بهزیستی کشور است که با هدف ارتقای سلامت کودکان و کاهش معلولیتهای ناشی از اختلالات شنوایی در سراسر کشور اجرا میشود.
منبع:اداره کل بهزیستی استان کردستان