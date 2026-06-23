باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت اجتماعی پلیس قم اعلام کرد:درپی اعتراض شهروندان و عابران شهر قنوات به رانندگی خطرساز و اعلام پلیس راهور استان قم در برخورد جدی با متخلفان فاقد گواهینامه، خودروی ۲ نوجوان ۱۵ و ۱۶ ساله در روزهای اخیر در این شهر توقیف شد.

از مدت ها پیش شهروندان شهر قنوات، از وجود رانندگان نوجوان فاقد گواهینامه‌ای که رانندگی پرخطر داشته‌اند و بارها باعث خطرآفرینی برای عابران پیاده شده بودند، شکایت داشته و گله‌مند بودند.

شهر قنوات در بخش مرکزی استان قم قرارگرفته و فاصله آن با شهر قم حدود ۱۰ کیلومتر است، این شهر در سال ۷۹ با ادغام روستاهای حاجی‌آباد لک‌ها، مرادآباد، والیجرد و حسن‌آباد ایجاد شد.