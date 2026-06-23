معاونت اجتماعی پلیس قم اعلام کرد: در راستای اجرای سیاست‌های پلیس راهور قم برای مقابله جدی با رانندگی بدون گواهینامه، خودروی ۲ راننده کم سن ۱۵ و ۱۶ ساله در شهر قنوات توقیف شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت اجتماعی پلیس قم اعلام کرد:درپی اعتراض شهروندان و عابران شهر قنوات به رانندگی خطرساز و اعلام پلیس راهور استان قم در برخورد جدی با متخلفان فاقد گواهینامه، خودروی ۲ نوجوان ۱۵ و ۱۶ ساله در روزهای اخیر در این شهر توقیف شد.

از مدت ها پیش شهروندان شهر قنوات، از وجود رانندگان نوجوان فاقد گواهینامه‌ای که رانندگی پرخطر داشته‌اند و بارها باعث خطرآفرینی برای عابران پیاده شده بودند، شکایت داشته و گله‌مند بودند.

شهر قنوات در بخش مرکزی استان قم قرارگرفته و فاصله آن با شهر قم حدود ۱۰ کیلومتر است، این شهر در سال ۷۹ با ادغام روستاهای حاجی‌آباد لک‌ها، مرادآباد، والیجرد و حسن‌آباد ایجاد شد.

برچسب ها: تخلفات رانندگی ، راهنمایی و رانندگی 
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