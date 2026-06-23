مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از آغاز فعالیت ۱۰۱ دستگاه اتوبوس دیزل ۱۸ متری دوکابین یوتانگ در خطوط تندروی پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی علیزاده با اشاره به برنامه مدیریت شهری برای توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی اظهار داشت: در قالب قرارداد نخست ۲۰۰ دستگاه اتوبوس دیزل ۱۸ متری دوکابین یوتانگ، تاکنون ۱۰۱ دستگاه تحویل شرکت واحد شده و پس از طی مراحل آمادهسازی و بهرهبرداری، در خطوط تندروی تهران مشغول خدمترسانی هستند.
وی افزود: این اتوبوسها با هدف افزایش ظرفیت جابهجایی مسافر در پرترددترین مسیرهای پایتخت توزیع شدهاند که شامل ۳۱ دستگاه در خط یک تندرو، ۱۵ دستگاه در خط سه تندرو، ۳۰ دستگاه در خط چهار تندرو، ۵ دستگاه در خط ۹ تندرو و ۲۰ دستگاه در خط ۱۰ تندرو است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه داد: از قرارداد نخست ۲۰۰ دستگاهی، ۹۹ دستگاه باقیمانده نیز طبق برنامه تا پایان شهریورماه به تدریج وارد ناوگان خواهد شد.
علیزاده با اشاره به قرارداد دوم ۲۰۰ دستگاهی اتوبوسهای دیزل ۱۸ متری دوکابین یوتانگ گفت: مقدمات اجرایی و پرداختهای مربوط به این قرارداد انجام شده و فرآیند ورود این اتوبوسها در حال پیگیری است؛ بر اساس برنامهریزی انجامشده، ۲۰۰ دستگاه مرحله دوم نیز تا پایان سال جاری به تدریج به ناوگان اتوبوسرانی تهران اضافه خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به توسعه ناوگان اتوبوسهای برقی تهران خاطرنشان کرد: در کنار ورود اتوبوسهای دیزلی جدید، تاکنون ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی هایگر از قرارداد ۲۵۰۰ دستگاهی با شرکت چینی وارد خطوط شده و در حال ارائه خدمات به شهروندان است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تأکید کرد: افزایش ظرفیت خطوط تندرو، نوسازی ناوگان فرسوده و حرکت به سمت استفاده از ناوگان جدید و پاک، از اولویتهای اصلی شرکت واحد برای ارتقای کیفیت خدمات حملونقل عمومی در پایتخت است.
منبع: شرکت واحد