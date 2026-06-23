مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از آغاز فعالیت ۱۰۱ دستگاه اتوبوس دیزل ۱۸ متری دوکابین یوتانگ در خطوط تندروی پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی علیزاده با اشاره به برنامه مدیریت شهری برای توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اظهار داشت: در قالب قرارداد نخست ۲۰۰ دستگاه اتوبوس دیزل ۱۸ متری دوکابین یوتانگ، تاکنون ۱۰۱ دستگاه تحویل شرکت واحد شده و پس از طی مراحل آماده‌سازی و بهره‌برداری، در خطوط تندروی تهران مشغول خدمت‌رسانی هستند.‌

وی افزود: این اتوبوس‌ها با هدف افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافر در پرترددترین مسیرهای پایتخت توزیع شده‌اند که شامل ۳۱ دستگاه در خط یک تندرو، ۱۵ دستگاه در خط سه تندرو، ۳۰ دستگاه در خط چهار تندرو، ۵ دستگاه در خط ۹ تندرو و ۲۰ دستگاه در خط ۱۰ تندرو است.‌

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه داد: از قرارداد نخست ۲۰۰ دستگاهی، ۹۹ دستگاه باقی‌مانده نیز طبق برنامه تا پایان شهریورماه به تدریج وارد ناوگان خواهد شد.‌

علیزاده با اشاره به قرارداد دوم ۲۰۰ دستگاهی اتوبوس‌های دیزل ۱۸ متری دوکابین یوتانگ گفت: مقدمات اجرایی و پرداخت‌های مربوط به این قرارداد انجام شده و فرآیند ورود این اتوبوس‌ها در حال پیگیری است؛ بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۲۰۰ دستگاه مرحله دوم نیز تا پایان سال جاری به تدریج به ناوگان اتوبوسرانی تهران اضافه خواهد شد.‌

وی همچنین با اشاره به توسعه ناوگان اتوبوس‌های برقی تهران خاطرنشان کرد: در کنار ورود اتوبوس‌های دیزلی جدید، تاکنون ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی هایگر از قرارداد ۲۵۰۰ دستگاهی با شرکت چینی وارد خطوط شده و در حال ارائه خدمات به شهروندان است.‌

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تأکید کرد: افزایش ظرفیت خطوط تندرو، نوسازی ناوگان فرسوده و حرکت به سمت استفاده از ناوگان جدید و پاک، از اولویت‌های اصلی شرکت واحد برای ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی در پایتخت است.

منبع: شرکت واحد

برچسب ها: اتوبوس ، شرکت واحد
خبرهای مرتبط
تأمین اقلام مصرفی ناوگان اتوبوسی با نرخ مصوب در دستور کار قرار گرفت/ اتوبوس های وارداتی در راه است
قیمت بلیت اتوبوس تهران_ مهران به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید/ اتوبوس‌های ایرانی به کربلا هم می‌روند
استفاده از مترو و اتوبوس بی آرتی تا ۱۹ تیرماه رایگان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۰ ۰۳ تير ۱۴۰۵
اینا فقط باید از پل هوایی تردد کنن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۰۲ تير ۱۴۰۵
خدا ما رو از دست حماقتهای شهرداری نجات بده آخه چطوری چهار راههای شلوغ رو میخواد رد کنه ؟؟؟
۵
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سهراب
۰۸:۴۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
نترس چهاراه های شلوغ هم رد میکنه
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور/ انسداد مسیر شمال به جنوب چالوس و آزادراه تهران-شمال
تردد بیش از ۲۶۰ هزار زائر از مرز‌های کشور در ایام محرم؛ مهران، شلمچه و چذابه کانون اصلی تردد‌ها
تاسوعا و عاشورا فصل جاودان غیرت، وفاداری و آزادگی است
تاکید رئیس دستگاه قضا بر استیفای حقوق حقه ملت ایران در مراجع قضایی و حقوقی بین‌المللی
تاسوعا و عاشورای حسینی، تجلی جاودانه پیروزی حق بر باطل است
اسناد جنایات جنگ اخیر به نهاد‌های بین‌المللی ارسال شد
هم‌افزایی جمعیت هلال‌احمر و موسسه «مرسی مالیزیا» با محوریت فعالیت‌های بشردوستانه
استقرار بیش از ۶ هزار نیروی عملیاتی هلال‌احمر در تاسوعا و عاشورای حسینی
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به مازندران
آخرین اخبار
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به مازندران
تاکید رئیس دستگاه قضا بر استیفای حقوق حقه ملت ایران در مراجع قضایی و حقوقی بین‌المللی
تاسوعا و عاشورای حسینی، تجلی جاودانه پیروزی حق بر باطل است
استقرار بیش از ۶ هزار نیروی عملیاتی هلال‌احمر در تاسوعا و عاشورای حسینی
تاسوعا و عاشورا فصل جاودان غیرت، وفاداری و آزادگی است
اسناد جنایات جنگ اخیر به نهاد‌های بین‌المللی ارسال شد
هم‌افزایی جمعیت هلال‌احمر و موسسه «مرسی مالیزیا» با محوریت فعالیت‌های بشردوستانه
تردد بیش از ۲۶۰ هزار زائر از مرز‌های کشور در ایام محرم؛ مهران، شلمچه و چذابه کانون اصلی تردد‌ها
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور/ انسداد مسیر شمال به جنوب چالوس و آزادراه تهران-شمال
آماده‌باش ۶۵۰ پایگاه هلال‌احمر برای پوشش مراسم محرم
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با ترفند «به‌روزرسانی دستگاه کارت‌خوان»
تقدیر از همکاری دفتر توسعه ملل‌متحد در تهران برای حمایت از محیط زیست
هشدار دادگستری تهران درباره پیامک‌های جعلی خدمات دولتی
فیش حقوقی بازنشستگان و مستمری‌بگیران در دسترس قرار گرفت
جزئیات دستگیری دزد حساب بانکی سالمندان و مامور قلابی در تهران