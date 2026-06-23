باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - غلامحسین کریمی معاون مسافری راه آهن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران معاون مسافری راهآهن از پیشبینی تمهیدات ویژه برای جابهجایی عزاداران و زائران در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد و گفت: علاوه بر قطارهای برنامهای تیرماه، دو رام قطار فوقالعاده برای مسیر تهران-مشهد در نظر گرفته شده است.
کریمی با اشاره به برنامهریزی این مجموعه برای مدیریت سفرهای ریلی در ایام عزاداری تشیع رهبر اظهار کرد: برای مراسم تشییع نیز در کنار قطارهای برنامهای تیرماه، دو رام قطار فوقالعاده در مسیر تهران-مشهد پیشبینی شده تا امکان جابهجایی بیشتر زائران و عزاداران فراهم شود.
وی افزود:برای مراسم تشییع رهبر شهید دو رام قطار فوقالعاده به ظرفیت موجود اضافه شده است که حدود ۳۲۰ تا ۳۵۰ صندلی ظرفیت جدید ایجاد میکند.
کریمی با بیان اینکه برنامهریزیهای لازم برای مدیریت تردد مسافران و ارتقای خدمات رفاهی و پشتیبانی انجام شده است، گفت: هدف راهآهن این است که جابهجایی عزاداران با نهایت نظم، ایمنی و شایستگی انجام شود.
معاون مسافری راهآهن ادامه داد: افزایش ظرفیت قطارهای مسافری، راهاندازی قطارهای فوقالعاده، استفاده از قطارهای بینشهری، ریلباسها، قطارهای ترنست و تقویت ناوگان حومهای از جمله اقدامات پیشبینیشده برای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر به شهرهای تهران، قم و مشهد است.
وی همچنین بر رعایت کامل الزامات ایمنی و امنیتی در تمامی مراحل سفر تأکید کرد و گفت: تمامی واحدهای فنی و عملیاتی راهآهن با برنامهریزی انجامشده، آمادگی لازم را برای خدمترسانی بدون وقفه و با بالاترین کیفیت به مردم خواهند داشت.
پیش از این هم ذاکری مدیرعامل شرکت راه آهن از تمهیدات ویژه برای جابهجایی زائران و عزاداران کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان خبر داده بود و گفت: افزایش ظرفیت قطارهای بینالمللی، هماهنگیهای مرزی و تقویت خدمات ایستگاهی در دستور کار قرار گرفته تا تردد این مسافران با سهولت، نظم و امنیت بیشتری انجام شود.