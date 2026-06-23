معاون مسافری راه‌آهن از پیش‌بینی تمهیدات ویژه برای جابه‌جایی عزاداران مراسم تشیع رهبر خبر داد و گفت: علاوه بر قطارهای برنامه‌ای تیر، دو رام قطار فوق‌العاده برای مسیر تهران-مشهد در نظر گرفته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - غلامحسین کریمی معاون مسافری راه آهن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران  معاون مسافری راه‌آهن از پیش‌بینی تمهیدات ویژه برای جابه‌جایی عزاداران و زائران در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد و گفت: علاوه بر قطارهای برنامه‌ای تیرماه، دو رام قطار فوق‌العاده برای مسیر تهران-مشهد در نظر گرفته شده است.

 کریمی با اشاره به برنامه‌ریزی این مجموعه برای مدیریت سفرهای ریلی در ایام عزاداری  تشیع رهبر اظهار کرد: برای مراسم تشییع نیز در کنار قطارهای برنامه‌ای تیرماه، دو رام قطار فوق‌العاده در مسیر تهران-مشهد پیش‌بینی شده تا امکان جابه‌جایی بیشتر زائران و عزاداران فراهم شود.

وی افزود:برای مراسم تشییع رهبر شهید دو رام قطار فوق‌العاده به ظرفیت موجود اضافه شده است که حدود ۳۲۰ تا ۳۵۰ صندلی ظرفیت جدید ایجاد می‌کند.

کریمی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت تردد مسافران و ارتقای خدمات رفاهی و پشتیبانی انجام شده است، گفت: هدف راه‌آهن این است که جابه‌جایی عزاداران با نهایت نظم، ایمنی و شایستگی انجام شود.

معاون مسافری راه‌آهن ادامه داد: افزایش ظرفیت قطارهای مسافری، راه‌اندازی قطارهای فوق‌العاده، استفاده از قطارهای بین‌شهری، ریل‌باس‌ها، قطارهای ترن‌ست و تقویت ناوگان حومه‌ای از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده برای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر به شهرهای تهران، قم و مشهد است.

وی همچنین بر رعایت کامل الزامات ایمنی و امنیتی در تمامی مراحل سفر تأکید کرد و گفت: تمامی واحدهای فنی و عملیاتی راه‌آهن با برنامه‌ریزی انجام‌شده، آمادگی لازم را برای خدمت‌رسانی بدون وقفه و با بالاترین کیفیت به مردم خواهند داشت.

پیش از این هم ذاکری مدیرعامل شرکت راه آهن  از تمهیدات ویژه برای جابه‌جایی زائران و عزاداران کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان خبر داده بود و گفت: افزایش ظرفیت قطارهای بین‌المللی، هماهنگی‌های مرزی و تقویت خدمات ایستگاهی در دستور کار قرار گرفته تا تردد این مسافران با سهولت، نظم و امنیت بیشتری انجام شود.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راه آهن
خبرهای مرتبط
تمهیدات حوزه حمل و نقل جاده‌ای در مسیر‌ها و میعادگاه‌های وداع با رهبر شهید
تأمین اقلام مصرفی ناوگان اتوبوسی با نرخ مصوب در دستور کار قرار گرفت/ اتوبوس های وارداتی در راه است
رعایت استانداردهای ایمنی خط قرمز بنادر است
توسعه صنعت هوانوردی کشور نیازمند تعامل و همکاری همه دست‌اندرکاران صنعت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
یکی نیست به قیمت بلیط قطار نظارت کنه؟ از اول سال تا حالا ۲ بار افزایش قیمت داشته و از آخر پارسال تاکنون نرخ بليط حدود ۲ برابر شده.
۰
۰
پاسخ دادن
افزایش قیمت خودرو مورد تأیید نیست/ سازمان حمایت قیمت عادلانه را تعیین می‌کند
اختلال خدمات کارت‌محور بانک‌ها رفع شد
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص محدودیت‌های پروازی در ایام تشییع رهبر شهید
چرخِ خودرو در باتلاقِ انحصار / چرا قیمت‌های خودرو ترمز بریدند؟
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۳ تیر
شارژ اولیه پاوربانک؛ راهنمای جامع و اصولی اولین شارژ
نکات مهم قبل از خرید کفپوش با‌کیفیت (پی وی سی، رولی، پارکت لمینت و چوبی)
نصب سکوی ۶۲۰۰ تنی میدان رشادت آغاز شد/ افزایش ۳۵ هزار بشکه‌ای تولید نفت در راه است + فیلم
موجر حق افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد را ندارد
اصناف در خط مقدم خدمت به مردم حضور دارند + فیلم
آخرین اخبار
همتی: از شنبه تخصیص و تأمین ارز واردات افزایش معنادار خواهد داشت
مصرف ماهانه ۶۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۳ تیر
نصب سکوی ۶۲۰۰ تنی میدان رشادت آغاز شد/ افزایش ۳۵ هزار بشکه‌ای تولید نفت در راه است + فیلم
موجر حق افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد را ندارد
شارژ اولیه پاوربانک؛ راهنمای جامع و اصولی اولین شارژ
نکات مهم قبل از خرید کفپوش با‌کیفیت (پی وی سی، رولی، پارکت لمینت و چوبی)
وزیر نفت عازم هند شد
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص محدودیت‌های پروازی در ایام تشییع رهبر شهید
چرخِ خودرو در باتلاقِ انحصار / چرا قیمت‌های خودرو ترمز بریدند؟
اصناف در خط مقدم خدمت به مردم حضور دارند + فیلم
اختلال خدمات کارت‌محور بانک‌ها رفع شد
افزایش قیمت خودرو مورد تأیید نیست/ سازمان حمایت قیمت عادلانه را تعیین می‌کند
شیوه قیمت‌گذاری خودرو تغییر می‌کند
رفع کامل اختلال کارت‌های بانک تجارت
تشریح جزئیات اقتصادی تفاهم‌نامه ایران و آمریکا از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی
ورود موج جدید بارشی از سمت شمال غرب کشور
آمادگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی
ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی/ بارش باران در تعدادی از محورهای مازندران
۶۷ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد/خرید تضمینی ۵۴ هزار تن برگ سبز چای
هند میزبان نشست وزیران نفت و انرژی گروه بریکس می‌شود
۱۰ مزرعه خورشیدی در زیست‌بوم‌های بیابانی و جنگلی ایجاد می‌شود
توسعه همکاری‌های مرزی، ریلی و افزایش ارتباطات بنادر محور گفت‌و‌گو‌های ایران و پاکستان
تمهیدات حوزه حمل و نقل جاده‌ای در مسیر‌ها و میعادگاه‌های وداع با رهبر شهید
اختلال همه بانک‌ها تا پایان امشب رفع می‌شود
روش‌های متنوع صادرات نفت ادامه دارد/ نصب بزرگترین سکوی بهره‌برداری نفت خام در خلیج فارس+ فیلم
تأمین برق پایدار برای همه مشترکان مهمترین اولویت ماست
بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد
بازگشایی تدریجی فضای هوایی غرب کشور
ذبح دام نذری در کشتارگاه‌های مجاز انجام شود