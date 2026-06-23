یک مطالعه جدید در دانمارک، عوامل جدیدی را آشکار کرده است که ممکن است خطر سقط جنین را در ماه‌های اول بارداری به طور قابل توجهی افزایش دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مجله OEM گزارش داد که محققان داده‌های بیش از ۴۷۰،۰۰۰ زن را تجزیه و تحلیل کردند و اطلاعات مربوط به ۸۰۳،۸۲۹ بارداری در بین زنان شاغل در دانمارک بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۸ را بررسی کردند. محققان برای ارزیابی تأثیر فعالیت بدنی بر بارداری، به داده‌های ردیاب‌های فعالیت و همچنین تخمین‌های متخصصان از میزان زمانی که زنان در حالت ایستاده، راه رفتن یا کار در حالت خم به جلو با زاویه حداقل ۳۰ درجه گذرانده‌اند، تکیه کردند.

تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که هر ساعت کار اضافی با حالت خم به جلو با ۳۶٪ افزایش خطر سقط جنین همراه است، در حالی که این میزان برای راه رفتن ۱۸٪ و برای ایستادن طولانی مدت تنها ۳٪ است. قوی‌ترین همبستگی با حالت خم به جلو بود: هرچه زن زمان بیشتری را در این حالت بگذراند، خطر از دست دادن بارداری او بیشتر می‌شود.

محققان خاطرنشان کردند که این یک مطالعه مشاهده‌ای است و رابطه علت و معلولی قطعی را اثبات نمی‌کند. آنها همچنین اذعان کردند که نمی‌توانند عوامل دیگری را که ممکن است بر بارداری تأثیر بگذارند، مانند سیگار کشیدن، بلند کردن اجسام سنگین یا قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی در محل کار، رد کنند و تحقیقات بیشتری برای تأیید یافته‌ها ضروری است.

پزشکان بر اهمیت اجتناب زنان باردار از استرس جسمی و روانی، پرهیز از الکل، سیگار کشیدن و مواد شیمیایی مضر و مصرف دقیق دارو‌ها طبق دستور پزشک تأکید می‌کنند، زیرا همه این عوامل گاهی اوقات می‌توانند منجر به سقط جنین شوند.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: خطر ، سقط جنین ، مرگ جنین ، مادر ، زن باردار
خبرهای مرتبط
آبادان؛
سقط جنین در حمله دو کیف قاپ
شکافتن وحشتناک شکم همسر باردار برای دیدن جنسیت جنین
آبادان؛
دستگیری عاملان حمله به زن باردار در آبادان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
طرح‌های جبرانی تابستانی برای جلوگیری از بازماندگی تحصیل اجرا می‌شود
خطرات استفاده از عینک آفتابی بدون محافظ UV
تاثیر منفی استرس بر انواع بیماری‌های پوستی + فیلم
ماه جولای، ماهی مملو از پدیده‌های نجومی
یک اپلیکیشن جدید که می‌تواند تشخیص سرطان پوست را متحول کند
تعویق یک هفته‌ای امتحانات پایان‌ترم در دانشگاه شهید رجایی
آخرین اخبار
تاثیر منفی استرس بر انواع بیماری‌های پوستی + فیلم
تعویق یک هفته‌ای امتحانات پایان‌ترم در دانشگاه شهید رجایی
خطرات استفاده از عینک آفتابی بدون محافظ UV
ماه جولای، ماهی مملو از پدیده‌های نجومی
یک اپلیکیشن جدید که می‌تواند تشخیص سرطان پوست را متحول کند
طرح‌های جبرانی تابستانی برای جلوگیری از بازماندگی تحصیل اجرا می‌شود
پنجاه و سومین جلسه شورای معین شورای عالی فضای مجازی برگزار شد
وزیر ارتباطات: قطع تلفن مشترکان تا عادی شدن شرایط شبکه بانکی تعلیق شد
سر درد و بی قراری از علائم گرمازدگی حاد/ ضرورت نوشیدن آب در هنگام بروز گرمازدگی
پزشکی خانواده مؤثرترین راهکار ارتقای کارآمدی نظام سلامت است