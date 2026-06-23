باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مجله OEM گزارش داد که محققان داده‌های بیش از ۴۷۰،۰۰۰ زن را تجزیه و تحلیل کردند و اطلاعات مربوط به ۸۰۳،۸۲۹ بارداری در بین زنان شاغل در دانمارک بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۸ را بررسی کردند. محققان برای ارزیابی تأثیر فعالیت بدنی بر بارداری، به داده‌های ردیاب‌های فعالیت و همچنین تخمین‌های متخصصان از میزان زمانی که زنان در حالت ایستاده، راه رفتن یا کار در حالت خم به جلو با زاویه حداقل ۳۰ درجه گذرانده‌اند، تکیه کردند.

تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که هر ساعت کار اضافی با حالت خم به جلو با ۳۶٪ افزایش خطر سقط جنین همراه است، در حالی که این میزان برای راه رفتن ۱۸٪ و برای ایستادن طولانی مدت تنها ۳٪ است. قوی‌ترین همبستگی با حالت خم به جلو بود: هرچه زن زمان بیشتری را در این حالت بگذراند، خطر از دست دادن بارداری او بیشتر می‌شود.

محققان خاطرنشان کردند که این یک مطالعه مشاهده‌ای است و رابطه علت و معلولی قطعی را اثبات نمی‌کند. آنها همچنین اذعان کردند که نمی‌توانند عوامل دیگری را که ممکن است بر بارداری تأثیر بگذارند، مانند سیگار کشیدن، بلند کردن اجسام سنگین یا قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی در محل کار، رد کنند و تحقیقات بیشتری برای تأیید یافته‌ها ضروری است.

پزشکان بر اهمیت اجتناب زنان باردار از استرس جسمی و روانی، پرهیز از الکل، سیگار کشیدن و مواد شیمیایی مضر و مصرف دقیق دارو‌ها طبق دستور پزشک تأکید می‌کنند، زیرا همه این عوامل گاهی اوقات می‌توانند منجر به سقط جنین شوند.

منبع: Lenta.ru