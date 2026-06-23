باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت ارتباطات و اطلاعات جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرد که تعداد قربانیان بیماری ابولا در این کشور به ۲۶۷ نفر رسیده است.

این وزارتخانه پیش از این اعلام کرده بود که تعداد موارد تایید شده ابتلا به ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو از مرز ۱۰۰۰ نفر گذشته است.

این وزارتخانه در صفحه رسانه اجتماعی ایکس خود اظهار داشت: «۱۰۴۸ مورد تایید شده، ۲۶۷ مورد مرگ و ۱۱۲ مورد بهبودی. میزان مرگ و میر: ۲۵.۵ درصد.»

سازمان بهداشت جهانی پیش از این شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا را به عنوان یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی طبقه‌بندی کرده بود. این سازمان خطر منطقه‌ای شیوع ویروس را بالا ارزیابی می‌کند.

ابولا یک بیماری تهدیدکننده زندگی است و ویروس از طریق تماس فیزیکی مستقیم و تماس با مایعات بدن ترشح شده توسط افراد آلوده منتقل می‌شود.

مهار و کنترل شیوع فعلی بسیار دشوار است، تا حدودی به این دلیل که هنوز هیچ واکسن یا درمان خاصی برای سویه نادر بوندیبوگیو که باعث این موج ویروس ابولا می‌شود، وجود ندارد.

منبع: آر تی