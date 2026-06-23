مقام‌های کنگو از ثبت ۲۶۷ مورد مرگ ناشی از ابولا خبر دادند، بیماری‌ای که تاکنون بیش از هزار نفر را در این کشور مبتلا کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت ارتباطات و اطلاعات جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرد که تعداد قربانیان بیماری ابولا در این کشور به ۲۶۷ نفر رسیده است.

این وزارتخانه پیش از این اعلام کرده بود که تعداد موارد تایید شده ابتلا به ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو از مرز ۱۰۰۰ نفر گذشته است.

این وزارتخانه در صفحه رسانه اجتماعی ایکس خود اظهار داشت: «۱۰۴۸ مورد تایید شده، ۲۶۷ مورد مرگ و ۱۱۲ مورد بهبودی. میزان مرگ و میر: ۲۵.۵ درصد.»

سازمان بهداشت جهانی پیش از این شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا را به عنوان یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی طبقه‌بندی کرده بود. این سازمان خطر منطقه‌ای شیوع ویروس را بالا ارزیابی می‌کند.

ابولا یک بیماری تهدیدکننده زندگی است و ویروس از طریق تماس فیزیکی مستقیم و تماس با مایعات بدن ترشح شده توسط افراد آلوده منتقل می‌شود.

مهار و کنترل شیوع فعلی بسیار دشوار است، تا حدودی به این دلیل که هنوز هیچ واکسن یا درمان خاصی برای سویه نادر بوندیبوگیو که باعث این موج ویروس ابولا می‌شود، وجود ندارد.

منبع: آر تی

برچسب ها: ویروس ابولا ، همه گیری بیماری
خبرهای مرتبط
هشدار سازمان جهانی بهداشت؛ شمار مبتلایان ابولا در شرق آفریقا به ۵۰۰ نفر نزدیک شد
هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره شیوع ابولا
نگرانی سازمان بهداشت جهانی از شیوع ابولا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افت قیمت طلا همزمان با تقویت دلار
خط ارتباط مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار می‌شود
ترامپ: رای سنا، به ایران کمک می‌کند
ناوشکن هسته‌ای کره شمالی وارد خدمت شد
مسکو: تشدید تنش با روسیه تبعات سنگینی برای غرب خواهد داشت
دانمارک اعزام نیرو به گرینلند را آغاز می‌کند
هزینه جنگ‌های اسرائیل از ۲۲۸ میلیارد دلار فراتر رفت
پنتاگون مدعی شد نخستین آزمایش گنبد طلایی موفق بود
آخرین اخبار
پنتاگون مدعی شد نخستین آزمایش گنبد طلایی موفق بود
هزینه جنگ‌های اسرائیل از ۲۲۸ میلیارد دلار فراتر رفت
خط ارتباط مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار می‌شود
افت قیمت طلا همزمان با تقویت دلار
دانمارک اعزام نیرو به گرینلند را آغاز می‌کند
ناوشکن هسته‌ای کره شمالی وارد خدمت شد
ترامپ: رای سنا، به ایران کمک می‌کند
مسکو: تشدید تنش با روسیه تبعات سنگینی برای غرب خواهد داشت
سنای آمریکا به توقف جنگ علیه ایران رأی داد
هشدار سازمان ملل درباره کمبود مایحتاج ۱.۷ میلیون فلسطینی در غزه
مکرون: فرانسه آماده حمایت از آتش‌بس در لبنان است
روبیو: آمریکا مستقیماً با لبنان تعامل خواهد کرد
دانمارک سربازان وظیفه را در گرینلند مستقر می‌کند
دبیرکل حزب الله: اشغالگران باید طبق یک جدول زمانی از لبنان خارج شوند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه کوبا
افزایش شمار شهدای لبنان در پی حملات رژیم صهیونیستی
رئیس جمهور لبنان خواستار پایان اشغال اسرائیل در جنوب شد
نتانیاهو: باید از وابستگی نظامی به آمریکا رها شویم!
پنجمین دور مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن آغاز شد
پوتین: غرب برای اوکراین کار می‌کند
ادعای ترامپ درباره موافقت ایران با بازرسی‌های هسته‌ای
بازگشایی سفارت دانمارک در تهران
هشدار شویگو درباره ناتوانی جهان در جایگزینی ذخایر روسیه و خاورمیانه
دو شهید و یک زخمی طی نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در لبنان
عراق بدنبال ساخت نیروگاه هسته‌ای برای تولید برق
پشت‌پرده توافق ایران و آمریکا از زبان نخست‌وزیر پاکستان
طرح اروپا برای اعزام ۵ هزار سرباز به لبنان در صورت وتوی آمریکا علیه یونیفل
کاهش قیمت نفت در سایه امید به ازسرگیری عبور از تنگه هرمز