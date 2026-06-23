معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اعلام کرد: مسیر تشییع پیکر رهبر شهید همچون مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن از میدان امام حسین (ع) تا آزادی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «محمدامین توکلی‌زاده» گفت: مسیر راهپیمایی از تهرانپارس تا میدان آزادی برای تشییع رهبر شهید پیش‌بینی شده و باید مردم این مسیر را تقسیم کنند. عملا خود مردم باید این اقدام را انجام دهند.‌️ بیشترین تراکم مردم در نقاط مختلف پیش بینی شده و چگونگی توزیع وسایل نقلیه عمومی نیز مشخص شده است.

وی ادامه داد: این مراسم با شعار «باید برخاست» برگزار خواهد شد که طراحی تمام برنامه ها بر اساس این شعار پیش بینی شده است. مسیرها همچون مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهد بود. تمام معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها در این زمینه مأموریت دارند و جلسات آن با ریاست شهردار تهران هر روز برگزار می شود.

توکلی زاده با بیان اینکه مهمترین وظیفه ما اسکان است، یادآور شد: چهار کمیته اسکان، پذیرایی، بهداشت و درمان پیش بینی شده است. قرارگاه دیگر ما فرهنگی است و تمام مجموعه های نرم افزاری در این زمینه وارد عمل شده اند که تقسیم کار خوبی در این راستا صورت گرفته است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: تشییع پیکر ، رهبر انقلاب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۰ ۰۲ تير ۱۴۰۵
جایگاهشان در جوارسید الشهداست رهبر عالیقدر ملت ایران
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
الله اکبر
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۰۲ تير ۱۴۰۵
ما با آمریکایی ها پدر کشته گی داریم باید از قاتلان رهبر و مردم مان هر جاهر زمانی در هر مکانی انتقام خون شهیدان را بگیریم
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
فقط باید سوخت از این مصیبت
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
فقط باید سوخت از این مصیبت
۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
اولین بند توافق نامه (!!!) باید این می بود: چگونگی پاسخ به ترور رهبر. آمریکا و صهیونیست باید پاسخگو باشند. ما از این خون ها نمی گذریم
۳
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
دل آدم می سوزه
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۰۲ تير ۱۴۰۵
تشییع آقا رو در کرمان هم داشته باشید. کرمان پایتخت مقاومت است. میشه فقط در گلزار شهدا باشه
۴
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
همون بی نظمی در تشیع شهید سلیمانی دیدیم کافیه

چند نفر هموطن تو کوچه ها فوت شدن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
انتقام انتقام انتقام ...
۱۴
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۰۲ تير ۱۴۰۵
السلام‌ علیک یا ابا عبدالله الحسین.

چگونه باور کنیم تشييع رهبر را
۱۳
۱۷
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