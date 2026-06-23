باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالمهدی قاسمی با اشاره به اجرای دستورالعمل حمایت از حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطرار اظهار کرد: با پیگیریها و هماهنگیهای انجامشده با مراجع ذیربط، سامانه مربوطه برای مدت محدود و بهصورت موقت بازگشایی میشود تا متقاضیانی که در مراحل قبلی موفق به ثبتنام نشدهاند، امکان ثبت درخواست خود را داشته باشند.
او با تأکید بر اینکه یکی از شروط اصلی بهرهمندی از این تسهیلات، حفظ اشتغال و عدم تعدیل نیرو در شرایط خاص است، افزود: این تسهیلات در راستای حمایت از بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و با هدف صیانت از اشتغال موجود پیشبینی شده است.
قاسمی گفت: متقاضیان واجد شرایطی که در مراحل گذشته موفق به بارگذاری درخواست در سامانه کارآفرینی، اشتغال و تولید (کات) نشدهاند، باید در اسرع وقت نسبت به آمادهسازی مدارک مورد نیاز اقدام کنند.
معاون سرمایهگذاری میراث فرهنگی استان فارس ادامه داد: مدارک مورد نیاز شامل اطلاعات هویتی بنگاه، فهرست کارکنان، آخرین لیست بیمهشدگان مربوط به دی یا بهمن ۱۴۰۴، تصویر مدارک شناسایی صاحبان امضا، مجوز فعالیت از درگاه ملی مجوزها و مستندات تکمیلی مربوط به کاهش درآمد ناشی از شرایط اضطرار است.
او افزود: متقاضیان باید حداکثر تا روز شنبه ششم تیر ۱۴۰۵ مدارک خود را به ادارات میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای تابعه یا معاونتهای مربوطه در ادارهکل استان ارائه دهند تا امکان بررسی و بهرهمندی از این تسهیلات فراهم شود.
قاسمی در ادامه با بیان اینکه این بازگشایی موقت فرصتی محدود، اما مهم برای جاماندگان است، تأکید کرد: دستگاههای اجرایی مرتبط در تلاش هستند با تسهیل فرآیندها، زمینه بهرهمندی واحدهای واجد شرایط از حمایتهای قانونی را فراهم کرده و از آسیبهای بیشتر به اشتغال جلوگیری کنند.
منبع: میراث فرهنگی فارس