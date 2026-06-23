باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی صفری مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی در دیدار با حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ وتکاب در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از حمایتهای وی در حوزه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گفت: با پیگیری آقای میرزایی، اعتبارات تخت سلیمان تکاب در سال جاری نسبت به دو سال گذشته ۱۰ برابر شده و امسال نیز ۱۰ میلیارد تومان برای ساماندهی و اجرای پروژه های عمرانی در این مجموعه تخصیص یافته است.

مرتضی صفری همچنین از پرداخت اعتبارات حوزه صنایع دستی و گردشگری خبر داد و گفت: سال گذشته در استان ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در این حوزه ها پرداخت شد و تکاب از نظر تسهیلات صنایع دستی در رتبه های برتر کشور قرار گرفت؛ به طوری که ۱۹ میلیارد تومان تسهیلات برای ۱۸۰ هنرمند در تکاب اختصاص یافته است.

او افزود: همچنین ۱۹ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه گردشگری برای پنج طرح سرمایه گذاری در تکاب پرداخت شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی تکاب گفت: در صورت ساماندهی مسیر دسترسی، زمینه برای جذب سرمایه گذاری در اطراف آبشار قینرجه فراهم میشود و حمایتهای لازم انجام خواهد شد.

نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در این نشست ضمن تشکر از مدیرکل میراث فرهنگی استان برای توجه ویژه به توسعه و رونق گردشگری در این شهرستانها گفت: تخت سلیمان تکاب بهعنوان یک اثر ثبت جهانی، سرمایهای ارزشمند برای این شهرستان و استان است و ساماندهی و تقویت زیرساختهای گردشگری آن باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.

حجتالاسلام محمد میرزایی همچنین با اشاره به جایگاه جهانی این اثر اظهار کرد: توجه ویژه به تخت سلیمان میتواند زمینه ساز ارتقای ظرفیتهای گردشگری منطقه باشد.

او ادامه داد: آبشار قینرجه از جاذبه های طبیعی مهم تکاب است که مورد توجه گردشگران قرار دارد، اما برای بهره برداری مطلوبتر از ظرفیت آن، تقویت و ساماندهی زیرساختهای گردشگری ضروری است.

در ادامه رییس کمیته میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که برای تامین اعتبار آسفالت مسیر دسترسی به این مجموعه، پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد.

حجتالاسلام میرزایی تصریح کرد: برای معرفی بهتر ظرفیتهای تاریخی و گردشگری شاهین دژ و تکاب، تهیه مستند از جاذبههای گردشگری این شهرستانها باید در دستور کار قرار گیرد تا هم در عرصه اطلاعرسانی و هم برای جذب گردشگر مؤثر واقع شود.

در ادامه او با اشاره به اهمیت ظرفیتهای صنایع دستی در این دو شهرستان، از اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی برای حمایت از هنرمندان تشکر کرد و گفت: برای رونق صنایع دستی، لازم است بازارچه دائمی صنایع دستی در شاهیندژ و تکاب راهاندازی شود.

پیگیری اجرای طرح تله کابین در شاهین دژ و نیز تسریع در روند تحویل قلعه اربابی تکاب به اداره کل میراث فرهنگی از دیگر محورهای مطرح شده در این نشست بود.

منبع: میراث فرهنگی