باشگاه خبرنگاران جوان، جواد فراهانی - آزمایشگاه نجوم خورشیدی آکادمی علوم روسیه در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد که خورشید این هفته افزایش قابل توجهی در فعالیت خود داشته و دو شراره متوالی کلاس M ثبت شده است. یکی، یک شعله M۲.۶، در ساعت ۵:۴۶ صبح به وقت مسکو به اوج خود رسید، در حالی که دیگری، یک شعله M۶.۸، در اواخر همان روز در ساعت ۱۰:۲۹ شب مشاهده شد.

در این بیانیه آمده است که این شراره هادر گروه لکه‌های خورشیدی ۴۴۷۳ در لبه شرقی خورشید شناسایی شده‌اند که در حال حاضر تنها منطقه فعال است. همچنین اشاره شده است که این منطقه در همان دوره چندین شعله دیگر با شدت کمتر منتشر کرده است که آن را به فعال‌ترین منطقه از ۳ ژوئن تبدیل می‌کند.

کارشناسان توضیح دادند که حداقل یکی از شراره‌ها با خروج پلاسما به فضا همراه بوده است. با این حال، ویژگی‌های آن برای رسیدن به زمین، چه از نظر سرعت و چه از نظر جرم، کافی نبوده است. آنها تأکید کردند که این پدیده‌ها هنوز به طور مستقیم بر آب و هوای فضا تأثیر نمی‌گذارند، اما از نظر آماری و علمی قابل توجه هستند. این آزمایشگاه پیش‌بینی کرد که گروه لکه‌های خورشیدی ۴۴۷۳ در روز‌های آینده به سمت مرکز قرص خورشید حرکت می‌کند و در ۲۵ ژوئن مستقیماً با زمین تماس پیدا می‌کند. با این حال، احتمال کاهش فعالیت آن یا ناپدید شدن مرکز فعال در این دوره را نمی‌توان رد کرد.

دانشمندان خاطرنشان کردند که شراره‌های خورشیدی می‌توانند باعث طوفان‌های ژئومغناطیسی شوند که بر شبکه‌های برق، سیستم‌های ارتباطی و ناوبری تأثیر می‌گذارند و همچنین به طور بالقوه باعث افزایش دید شفق‌های قطبی می‌شوند. تحقیقات برای تعیین میزان تأثیر این پدیده‌ها بر سلامت انسان ادامه دارد.

منبع: ریانووستی