باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - نوای سنگین و غمانگیز طبلها، فضای حرم را آکنده از سوگ و عزای سیدالشهدا(ع) کرد و عزاداران حسینی را به یاد واقعه عاشورا و ظلمهای وارد بر خاندان پیامبر(ص) نشاند.
در هشتمین روز از ماه محرم، حرم مطهر بانوی کرامت شاهد برگزاری آیین سنتی و پرمعنای «دستهطبلزنی» بود. این مراسم که با حضور خادمان، زائران و مجاوران حرم مطهر برگزار شد، نوای عزا و ماتم را در فضای ملکوتی بارگاه کریمه اهلبیت(ع) طنینانداز کرد.
دستهطبلزنی یکی از آیینهای دیرینه عزاداری در حرم مطهر حضرت معصومه(س) است . در این آیین، گروهی از خادمان و عزاداران با نواختن طبلهای بزرگ، فضایی آکنده از حزن و اندوه را رقم میزنند و یادآور تشنگی و مظلومیت کاروان حسینی در روز عاشورا هستند.
مراسم عزاداری در حرم مطهر حضرت معصومه(س) تا روز عاشورا و شبهای تاسوعا و عاشورا با برنامههای متنوعی از جمله روضهخوانی، سینهزنی، شام غریبان و مراسم شب شهادت ادامه خواهد یافت.