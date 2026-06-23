معاون استانداری فارس گفت: قیمت نان بربری ۴۶۰۰ تومان، سنگک ماشینی ۸ هزار تومان و لواش یارانه‌ای ۲ هزار تومان تعیین و در سامانه نانینو اعمال شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود گودرزی از نهایی شدن نرخ جدید نان در استان خبر داد و گفت: قیمت‌های جدید پس از تصویب، در سامانه نانینو اعمال شده و از این پس ملاک عرضه نان در واحد‌های نانوایی خواهد بود.

او با اشاره به نرخ‌های مصوب افزود: هر عدد نان بربری ۴ هزار و ۶۰۰ تومان، سنگک ماشینی ۸ هزار تومان و سنگک ریگی ۸ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین هر عدد نان لواش یارانه‌ای معمولی با نرخ ۲ هزار تومان به فروش می‌رسد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس درباره قیمت نان‌های تافتون نیز افزود: نرخ نان تافتون یارانه‌ای سبک ۳ هزار تومان، تافتون یارانه‌ای متوسط ۳ هزار و ۶۰۰ تومان و تافتون یارانه‌ای سنگین ۴ هزار و ۳۵۰ تومان تعیین شده است.

گودرزی گفت: در بخش نان‌های کامل نیز قیمت هر عدد سنگک ماشینی کامل ۱۰ هزار تومان و سنگک ریگی کامل ۱۰ هزار و ۷۵۰ تومان مصوب شده است که همچنین تافتون کامل سبک، متوسط و سنگین به ترتیب با قیمت‌های ۳ هزار و ۷۵۰ تومان، ۴ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵ هزار و ۴۰۰ تومان عرضه خواهد شد.

او با بیان اینکه نرخ برخی اقلام جانبی نیز مشخص شده است، ادامه داد: قیمت نایلون ۴ هزار و ۵۰۰ تومان و کنجد مصرفی ۵ هزار تومان تعیین شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین به نرخ‌گذاری نان بر مبنای وزن اشاره کرد و افزود: هر کیلوگرم نان سنگک ۱۴ هزار تومان و هر کیلوگرم نان لواش ۷ هزار و ۸۵۰ تومان قیمت‌گذاری شده است. علاوه بر این، نان تیری خشک ۳۲ هزار و ۴۰۰ تومان و نان تیری‌تر ۲۵ هزار و ۷۵۰ تومان به فروش خواهد رسید.

گودرزی در پایان با اشاره به نان‌های آزادپز گفت: جلسات کارشناسی برای تعیین نرخ این نوع نان نیز برگزار شده و قیمت‌های جدید آزادپز‌ها به‌زودی اعلام خواهد شد.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: نرخ نان ، استان فارس ، نان بربری ، نان سنگگ ، نان تافتون
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
یعنی گران شد
عاشق این ادبیاتم
ناترازی به جای کمبود در انرژی
تعادل به جای گرانی در خودرو
به روز به جای گرانی در نان
عالیه با همین دست فرمون برید شاید مسئولان بی کفایت هم متعادل و هم تراز و هم به روز بشن
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