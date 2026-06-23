رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان از اجرای محدودیت‌های ترافیکی همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی (ع) در شهر سنندج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ رضا همتی‌زاده با اشاره به برگزاری دسته‌های عزاداری در این روزها، گفت: از ساعت ۸ صبح روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه این هفته تا پایان مراسم، تردد هرگونه وسیله نقلیه در محدوده میدان آزادی و خیابان‌های منتهی به آن ممنوع خواهد بود.

وی همچنین از اعمال محدودیت ترافیکی در مسیر ورودی سه‌راه حبیبی تا میدان انقلاب و خیابان‌های منتهی به این محور خبر داد و از رانندگان خواست در ساعات برگزاری مراسم عزاداری از تردد در این مسیر‌ها خودداری کنند.

همتی‌زاده با بیان اینکه این محدودیت‌ها با هدف تسهیل در عبور و مرور، ارتقای ایمنی عابران و جلوگیری از بروز گره‌های ترافیکی اعمال می‌شود، افزود: پلیس راهور استان کردستان با همکاری سایر عوامل انتظامی در اجرای این طرح حضور خواهد داشت.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان در پایان از شهروندان خواست در مدت اجرای محدودیت‌ها از مسیر‌های جایگزین و خیابان‌های مجاور برای تردد استفاده کنند.

 

برچسب ها: کردستان ، محدودیت های ترافیکی ، مراسم عزاداری حسینی
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