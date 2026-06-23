رئیس سازمان چای پرداخت ۶۷ درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون ۱۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای گفت: براساس مصوبه شورای قیمت گذاری با توجه به قیمت برگ سبز چای، ۵۴ هزار تن برگ سبز چای با ارزش ۲ هزار میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.

وی از پرداخت ۶۷ درصد مطالبات چایکاران خبر داد و افزود: تاکنون ۱۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شده است.

جهان ساز ادامه داد: روزانه هزار تا هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به مطالبات اضافه می شود.

رئیس سازمان چای گفت: پرداخت مطالبات نسبت به سنوات قبل روند بهتری داشته است، سال گذشته تا این مقطع پرداختی بابت سهم القدر دولت نداشتیم.