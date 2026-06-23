باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه، با اشاره به وضعیت واردات و عرضه تلفن همراه در بازار اظهار کرد: گارانتی در این صنف تعریف مشخصی دارد و تنها شرکتهایی که خدمات پس از فروش معتبر و ثبتشده داشته باشند، امکان فعالیت و عرضه کالا را دارند. زمانی که گوشی تلفن همراه وارد میشود، باید شرکت معتبر و مورد تأیید وزارت صمت معرفی شود و در صورت داشتن اعتبار لازم، مجوز فروش دریافت میکند.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون واردات جدیدی در حوزه تلفن همراه انجام نشده و اگر کالایی وارد بازار شده، مربوط به شرکتهایی است که در سال گذشته ثبت سفارش انجام داده بودند و اکنون بر اساس همان مجوزها، بهتدریج کالا وارد میکنند.
رئیس اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه با بیان اینکه در شرایط فعلی برای واردات تلفن همراه ارز تخصیص داده نشده است، گفت: معتقدیم تلفن همراه کالای مهمی است و نباید به عنوان کالای لوکس با آن برخورد شود، چرا که بسیاری از مشاغل و خدمات روزمره مردم به این کالا وابسته است؛ حتی فعالیتهایی مانند تاکسیهای اینترنتی نیز به تلفن همراه نیاز دارند.
رمضان با اشاره به کاهش واردات تلفن همراه ادامه داد: میزان واردات این کالا نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. در سال گذشته حدود ۸ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش نزدیک به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد، اما روند واردات در سال جاری با کاهش قابل توجهی همراه بوده است.
وی درباره علت کاهش عرضه و فروش تلفن همراه در بازار گفت: این کاهش هم به دلیل محدودیت در واردات و تأمین ارز است و هم به دلیل کاهش قدرت خرید مردم. اکنون با وجود اینکه کالا در بازار کمتر شده، کمبود آن به شکل شدید احساس نمیشود، زیرا افزایش قیمتها باعث شده بسیاری از مردم خرید تلفن همراه را از سبد هزینههای خود حذف کنند.
رئیس اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه تصریح کرد: در گذشته فردی که حقوق متوسطی دریافت میکرد، امکان خرید تلفن همراه داشت، اما امروز اگر گوشی فرد دچار مشکل شود، بسیاری ترجیح میدهند تا آخرین زمان ممکن آن را تعمیر کنند و خرید گوشی جدید را به تعویق بیندازند.
رمضان همچنین درباره وضعیت بازار تلفن همراه دست دوم هشدار داد و گفت: افزایش خرید و فروش گوشیهای دست دوم به یک چالش برای این صنف تبدیل شده است. این کالاها ممکن است دارای ایراد فنی یا مشکلات پنهان باشند و زمانی که از طریق افراد غیرمعتبر، دستفروشها یا سایتهای نامطمئن معامله شوند، مشکلات بیشتری برای خریدار ایجاد میکنند.
وی تأکید کرد: مردم برای خرید تلفن همراه حتماً به فروشگاهها و مراکز معتبر مراجعه کنند، چرا که در برخی موارد دیده شده گوشیهای دارای مشکل با گارانتیهای غیرمعتبر یا بدون خدمات پس از فروش واقعی به مشتریان فروخته شده و پس از بروز مشکل، خریدار با چالش مواجه شده است.