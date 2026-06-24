باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - انتظار می‌رود که اپلیکیشن مبتنی بر هوش مصنوعی لیست‌های انتظار را در سرویس بهداشت ملی بریتانیا (NHS) به طور قابل توجهی کاهش دهد. این توسعه پس از استفاده موفقیت‌آمیز از نسخه قبلی این فناوری، معروف به Derm AI، در سیستم مراقبت‌های بهداشتی بریتانیا انجام شده است که به تشخیص تقریباً ۲۰، ۰۰۰ مورد سرطان در بیش از ۲۳۰، ۰۰۰ بیمار کمک کرد. در حالی که نسخه قبلی به لنز دوربین مخصوص نیاز داشت، نسخه جدیدتر مستقیماً از طریق تلفن و بدون هیچ تجهیزات اضافی عمل می‌کند و اخیراً بالاترین سطح تأیید دستگاه پزشکی را در اروپا دریافت کرده است.

این اپلیکیشن که توسط شرکت مراقبت‌های بهداشتی مستقر در بریتانیا، Skin Analytics، توسعه داده شده است، تصاویر خال‌ها و ضایعات پوستی را با استفاده از هوش مصنوعی که بر روی هزاران تصویر از شرایط پزشکی شناخته شده آموزش دیده است، تجزیه و تحلیل می‌کند. این سیستم موارد غیر نگران کننده را به طور دقیق شناسایی می‌کند و موارد مشکوک را برای بررسی توسط پزشکان به کاربر هشدار می‌دهد.

طبق داده‌های موجود، این برنامه در تشخیص ملانوما، یکی از کشنده‌ترین و خطرناک‌ترین انواع سرطان پوست، به دقت ۹۹.۸٪ دست یافته است.

برجسته‌ترین علامت هشدار دهنده این بیماری، ظهور یک خال جدید یا تغییر در شکل یا اندازه یک خال موجود است. این خال می‌تواند در هر جایی از بدن ظاهر شود، اما در نواحی در معرض آفتاب شایع‌تر است.

دکتر الکساندرا کمپ، متخصص پوست و مدیر بالینی درمان سرطان در بیمارستان امرشام، گفت که ورود این فناوری به فرآیند تشخیص، تأثیر قابل توجهی در بهبود کارایی بالینی و کیفیت مراقبت‌های ارائه شده به بیماران داشته است.

او تأکید کرد که تشخیص زودهنگام سرطان پوست، شانس درمان موفقیت‌آمیز را افزایش می‌دهد و خاطرنشان کرد که در دسترس قرار دادن این فناوری از طریق تلفن‌های هوشمند، بدون نیاز به تجهیزات خاص، دسترسی به غربالگری زودهنگام را گسترش داده و فرآیند تشخیص را تسریع می‌کند.

منبع: دیلی میل