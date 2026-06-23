کارشناس بازار سرمایه گفت: در شرایط فعلی، سهامداران پیش از ورود به بازار باید چند مؤلفه را مدنظر قرار دهند: تعیین افق سرمایه‌گذاری، توجه به میزان ریسک‌پذیری، پرهیز از تمرکز سرمایه در یک سهم یا صنعت و استفاده از اطلاعات معتبر و رسمی به جای اتکا به جریان‌های تبلیغاتی از جمله این موارد است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی حیدری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: همزمان با افزایش توجه عمومی به بازار سرمایه و داغ شدن تبلیغات در فضای مجازی، بار دیگر این پرسش مطرح شده است که آیا شرایطی مشابه بورس ۱۳۹۹ قابل تکرار است و سهامداران با چه رویکردی باید وارد بازار شوند.

او افزود: واقعیت این است که رشد توجه به بازار لزوماً نشانه شکل‌گیری حباب یا تکرار گذشته نیست؛ اما تجربه نشان داده زمانی که تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تحت تأثیر فضای تبلیغاتی، توصیه‌های غیرتخصصی و انتظار کسب سود سریع قرار گیرد، ریسک افزایش می‌یابد.

حیدری در ادامه اظهار کرد: تجربه بورس ۱۳۹۹ نشان داد ورود گسترده سرمایه‌های خرد بدون شناخت کافی از اصول سرمایه‌گذاری و بدون توجه به ارزش‌گذاری دارایی‌ها، می‌تواند به نوسانات شدید و زیان بخشی از سرمایه‌گذاران منجر شود. هرچند امروز بازار از نظر ابزار‌های مالی، سطح نظارت و تجربه فعالان نسبت به آن دوره متفاوت است، اما همچنان اصل احتیاط و تصمیم‌گیری مبتنی بر تحلیل اهمیت دارد.

این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: در شرایط فعلی، سهامداران پیش از ورود به بازار باید چند مؤلفه را مدنظر قرار دهند: تعیین افق سرمایه‌گذاری، توجه به میزان ریسک‌پذیری، پرهیز از تمرکز سرمایه در یک سهم یا صنعت و استفاده از اطلاعات معتبر و رسمی به جای اتکا به جریان‌های تبلیغاتی از جمله این موارد است.

او تاکید کرد: برای افرادی که دانش تخصصی یا زمان کافی برای تحلیل ندارند، استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند گزینه‌ای مناسب‌تر باشد.

حیدری گفت: در نهایت، مهم‌ترین درس تجربه سال ۱۳۹۹ این است که بازار سرمایه محل کسب بازده بدون ریسک و بدون تحلیل نیست؛ پایداری در سرمایه‌گذاری بیش از آنکه به سرعت تصمیم‌گیری وابسته باشد، به کیفیت تحلیل و مدیریت ریسک بستگی دارد.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
سال 99با وعده های دولت و اعتماد زیاد مردم نسبت به دولت ،مردم وارد این بازار شدند آن زمان اکثر مردم سرمایه یه عمر کارکردنشان را وارد این بازار کردند والان بعد گذشت 6سال چیزی جز پشیمانی نصیبشان نشده ،بیمه ای هم که اعلام کردند یه حرفی بیش نبود همه چیز رشد چند برابری کرده این بورس به زور شاید دوبرابر رشد کرده باشد،گناه سهامداران چیست نمی دانم،شاید اعتماد بی جا
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