باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی حیدری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: همزمان با افزایش توجه عمومی به بازار سرمایه و داغ شدن تبلیغات در فضای مجازی، بار دیگر این پرسش مطرح شده است که آیا شرایطی مشابه بورس ۱۳۹۹ قابل تکرار است و سهامداران با چه رویکردی باید وارد بازار شوند.

او افزود: واقعیت این است که رشد توجه به بازار لزوماً نشانه شکل‌گیری حباب یا تکرار گذشته نیست؛ اما تجربه نشان داده زمانی که تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تحت تأثیر فضای تبلیغاتی، توصیه‌های غیرتخصصی و انتظار کسب سود سریع قرار گیرد، ریسک افزایش می‌یابد.

حیدری در ادامه اظهار کرد: تجربه بورس ۱۳۹۹ نشان داد ورود گسترده سرمایه‌های خرد بدون شناخت کافی از اصول سرمایه‌گذاری و بدون توجه به ارزش‌گذاری دارایی‌ها، می‌تواند به نوسانات شدید و زیان بخشی از سرمایه‌گذاران منجر شود. هرچند امروز بازار از نظر ابزار‌های مالی، سطح نظارت و تجربه فعالان نسبت به آن دوره متفاوت است، اما همچنان اصل احتیاط و تصمیم‌گیری مبتنی بر تحلیل اهمیت دارد.

این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: در شرایط فعلی، سهامداران پیش از ورود به بازار باید چند مؤلفه را مدنظر قرار دهند: تعیین افق سرمایه‌گذاری، توجه به میزان ریسک‌پذیری، پرهیز از تمرکز سرمایه در یک سهم یا صنعت و استفاده از اطلاعات معتبر و رسمی به جای اتکا به جریان‌های تبلیغاتی از جمله این موارد است.

او تاکید کرد: برای افرادی که دانش تخصصی یا زمان کافی برای تحلیل ندارند، استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند گزینه‌ای مناسب‌تر باشد.

حیدری گفت: در نهایت، مهم‌ترین درس تجربه سال ۱۳۹۹ این است که بازار سرمایه محل کسب بازده بدون ریسک و بدون تحلیل نیست؛ پایداری در سرمایه‌گذاری بیش از آنکه به سرعت تصمیم‌گیری وابسته باشد، به کیفیت تحلیل و مدیریت ریسک بستگی دارد.