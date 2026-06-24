آسمان ماه جولای مملو از پدیده‌های نجومی نادر خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - رصدخانه نجومی رشتنف در روسیه اعلام کرد که ساکنان زمین در طول ماه جولای شاهد سه پدیده نجومی قابل توجه خواهند بود که از نقاط مختلف جهان قابل مشاهده هستند.

برجسته‌ترین رویداد در شب ۱۷ جولای رخ خواهد داد، زمانی که هلال ماه با ۱۴٪ روشنایی از نزدیکی زهره در صورت فلکی اسد عبور می‌کند و فاصله آنها بیش از دو درجه نخواهد بود. این پدیده یک منظره آسمانی چشمگیر برای رصدگران آسمان فراهم می‌کند.

در ۲۹ جولای، ماه به فاز کامل خود که به عنوان "ماه گوزن" شناخته می‌شود، خواهد رسید و در آسمان نسبتاً پایین و نزدیک به افق ظاهر می‌شود. به عنوان مثال، در شهر کراسنویارسک روسیه، ارتفاع آن از ۱۳ درجه در صورت فلکی جدی تجاوز نخواهد کرد.

نام ماه گوزن از سنت‌های برخی از قبایل بومی آمریکا سرچشمه می‌گیرد و به دوره‌ای اشاره دارد که گوزن‌های نر پس از ریختن شاخ‌های فصل قبل خود، شروع به رشد شاخ‌های جدید می‌کنند.

پدیده سوم، اوج بارش شهابی دلتای جنوبی دلوی است که انتظار می‌رود در شب ۳۱ جولای با سرعت حداکثر ۲۵ شهاب در ساعت رخ دهد و بهترین زمان مشاهده آن قبل از طلوع آفتاب است.

منبع: TASS

برچسب ها: پدیده نجومی ، نجوم ، فضاشناسی ، ماه جولای
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