باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اهدای خون روحالله قم واقع در میدان روحالله روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، سوم و چهارم تیرماه ۱۴۰۵ و همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی، از زائران و مجاوران بانوی کرامت (س) که قصد اهدای خون داشته باشند، پذیرایی میکند.
این مرکز در این دو روز و از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۷، آماده دریافت خونهای اهدایی مردم است.
اهدای خون در روزهای تاسوعا و عاشورا، با عنوان نذر خون برای شادی اهلبیت علیهمالسلام و بهویژه حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام و همچنین دعا برای سلامتی و تعجیل فرج امامزمان عجلالله تعالی فرجه الشریف، از سنتهای حسنه سالهای اخیر است.
همچنین باتوجهبه استقبال خوب هم استانیهای عزیز از این طرح در سالهای اخیر و ازدحام نسبی مرکز اهدای خون روحالله قم، این امکان در سال جاری فراهم شده است که داوطلبان برای این اقدام خیر، در روز تاسوعا و عاشورای حسینی، تنها اقدام به پیش ثبتنام کنند و منتظر دعوت اداره کل انتقال خون استان برای اهدای خون در روزهای بعد باشند.
آمار طرح نذر خون در دو روز تاسوعا و عاشورای سال قبل در دیار کریمه اهلبیت سلاماللهعلیها بیانگر آن است که هم تعداد مراجعهکنندگان و هم تعداد افراد موفق به اهدای خون در این دو روز و در تنها مرکز فعال قم یعنی مرکز روحالله، حدود ۱۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۴۰۳ بوده است.
منبع:مرکز انتقال خون استان قم