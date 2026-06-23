استاندار گیلان با بیان اینکه پسماند و زباله یکی از بحران های این استان شمرده می شود، گفت: حل این معضل بهره وری در بخش های تولیدی استان را افزایش می دهد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - هادی حق شناس استاندار گیلان ، در جلسه ستاد تحول اداری گیلان که در سالن اجتماعات استانداری گیلان برگزار شد، گفت : گیلان یکی از استان های گردشگر پذیر کشور محسوب می شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه استان گیلان علاوه بر طبیعت بکر دارای آثار تاریخی با قدمت دیرینه است، افزود : محیط زیست یک فاجعه در گیلان شمرده می شود.‌

وی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد زباله های تولیدی در گیلان توسط گردشگران است ، تصریح کرد: شبکه تصفیه خانه فاضلاب از سال های گذشته در استان طراحی شده است اما تاکنون به دلیل کمبود اعتبارات اجرایی نشده است.‌

حق شناس با تاکید بر اینکه خواستار حل معضل پسماند و زباله در گیلان هستیم ، خاطر نشان کرد: در حال حاضر از لحاظ سخت ابزار ی تجارت در گیلان مشکلی نداریم.

استاندار گیلان با تاکید بر ایتکه معضل محیط زیستی اگر در استان حل شود شاهد افزایش بهره وری در استان خواهیم بود، گفت: مسئله اول تدوین آمایش سرزمینی محیط زیست است و بعد از آن کشاورزی و اقتصاد دریا محور قرار دارد.

وی به ظرفیت بالای گیلان و استان های شمالی در تولید محصولات از جمله برنج اشاره کرد و افزود: اگر از لحاظ بهزراعی و بهنژادی برنج ارتقاء یابد نیاز به واردات برنج در کشور نداریم.