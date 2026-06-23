باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد در ارتباط با آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران در برنامه تلویزیونی گفت: پیگیری های لازم برای پرداخت مطالبات گندمکاران در ازای خرید گندم انجام دادیم و تمام ارکان دولت تلاش می کنند تا این وجه پرداخت شود.

به گفته وی، ۲۶ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و امیدواریم با توجه به قول مساعدت سازمان برنامه و بودجه، از محل های پیش بینی شده مطالبات پرداخت شود.

فتحی ادامه داد: با توجه به گشایش حاصل شده امیدواریم روند پرداخت ها وضعیت بهتری پیدا کنند، البته ۵۰ درصد تاکنون پیش بینی کرده بودیم. هر ساله این مشکلات تامین مالی گندم و پرداخت مطالبات وجود دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: پیگیر حقوق کشاورزان هستیم و همواره گندمکاران وضعیت فعلی کشور را درک می کنند و با توجه به گشایش حاصله و قول سازمان برنامه و بودجه امیدواریم تعهدات ما انجام شود و همواره ما به عنوان حلقه واسط پیگیر حقوق کشاورزان هستیم.