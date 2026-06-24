باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر سینو گویزیف، چشمپزشک در روسیه، خاطرنشان میکند که بسیاری از مردم در تابستان عینک آفتابی میخرند، اما بیشتر آنها به این نکته توجه نمیکنند که آیا عینک آنها محافظت در برابر UV را ارائه میدهد یا خیر.
این پزشک هشدار داد که انتخاب عینک آفتابی نامناسب میتواند منجر به آسیب جدی به چشم شود و توضیح داد که چگونه عینکی را انتخاب کنید که محافظت مؤثر در برابر UV را فراهم کند.
او خاطرنشان کرد که اثرات اشعه ماوراء بنفش به تدریج و بدون اینکه فوراً قابل توجه باشد، جمع میشود و تأکید کرد که کودکان آسیبپذیرترین افراد هستند. انسانها حدود ۸۰ درصد از دوز روزانه UV خود را در دوران کودکی، قبل از ۱۸ سالگی، به دلیل شفافیت عدسی چشم و گشاد شدن مردمک در این مرحله دریافت میکنند. این امر محافظت از چشم را از سنین پایین ضروری میکند.
گویزیف توضیح داد که خطرات کوتاهمدت شامل سوختگی شبکیه ناشی از قرار گرفتن در معرض مستقیم و بدون محافظ آفتاب و همچنین فوتوکراتیت است که چند ساعت پس از قرار گرفتن در معرض آفتاب، به ویژه در محیطهای بسیار بازتابنده مانند مناطق کوهستانی یا برفی، ظاهر میشود. این وضعیت با درد شدید، اشکریزش، احساس وجود شن در چشم، حساسیت به نور، خشکی و قرمزی همراه است.
او در درازمدت به خطراتی مانند آب مروارید، دژنراسیون ماکولا وابسته به سن و رشد بافت روی قرنیه، علاوه بر افزایش خطر ابتلا به سرطان چشم و بافتهای اطراف آن اشاره کرد.
گویزیف بر اهمیت انتخاب عینک آفتابی با گواهینامههای واضح مانند UV۴۰۰، محافظت ۱۰۰٪ در برابر اشعه ماوراء بنفش یا علامت CE تأکید کرد. او هشدار داد که عدم وجود این گواهینامهها میتواند عینک آفتابی را خطرناکتر از عدم استفاده از آنها کند، زیرا لنزهای تیره میتوانند باعث گشاد شدن مردمک چشم و افزایش ورود اشعههای مضر شوند.
این پزشک افزود که انتخاب فیلترها باید متناسب با محیط باشد. دسته ۲ در شهرها، دسته ۳ در سواحل یا هنگام رانندگی و انجام فعالیتهای خارج از منزل توصیه میشود، در حالی که دسته ۴ برای مناطق کوهستانی مرتفع در نظر گرفته شده است و هنگام رانندگی توصیه نمیشود.
او همچنین اشاره کرد که لنزهای پلاریزه، تابش خیرهکننده و فشار چشم را کاهش میدهند، اما محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش ارائه نمیدهند، و فیلتر محافظ را به یک عنصر ضروری و ضروری تبدیل میکنند.
گویزیف در پایان بر اهمیت خرید عینک فقط از فروشگاههای تخصصی عینک برای اطمینان از کیفیت لنز، تأیید مشخصات و دریافت ضمانتنامههای قابل اعتماد تأکید کرد.
منبع: life.ru