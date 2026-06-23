باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - عبدالعلی ارژنگ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری، در نشست ستاد برنامهریزی و هماهنگی اعزام زائران برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، بر لزوم استفاده از تمامی ظرفیتهای استان برای اجرای مطلوب برنامهها تأکید کرد.
ارژنگ با قدردانی از همکاری فرمانداران، دستگاههای اجرایی، مجموعه سپاه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای مرتبط، اظهار داشت: هماهنگی بینبخشی و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود، لازمه برگزاری باشکوه برنامههای پیش رو است.
وی با اشاره به تعیین تکالیف و برنامههای ابلاغی در سطح ملی، افزود: دستگاههای اجرایی استان باید با آمادگی کامل و پرهیز از بروکراسیهای زائد، زمینه اجرای مطلوب برنامهها را فراهم کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری از تشکیل چندین کمیته تخصصی برای مدیریت امور مختلف خبر داد و گفت: کمیتههای پشتیبانی، ثبتنام و اعزام، اطلاعرسانی، فضاسازی شهری، مالی، حملونقل، امنیتی و مشارکتهای مردمی تشکیل شدهاند و هر یک با مسئولیت دستگاههای مشخص، مأموریتهای خود را دنبال خواهند کرد.
وی افزود: مسئولیت ثبتنام و اعزام زائران بر عهده سپاه حضرت قمربنیهاشم (ع) استان است و اطلاعرسانی در این حوزه نیز از طریق ظرفیتهای رسانهای استان از جمله صداوسیما، رسانههای مکتوب و فضای مجازی انجام خواهد شد.
ارژنگ با تأکید بر ضرورت فضاسازی مناسب در شهرها، روستاها و دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: شهرداریها، دهیاریها و دستگاههای اجرایی باید متناسب با مناسبتهای پیش رو اقدامات لازم را در حوزه فضاسازی محیطی انجام دهند.
وی همچنین بر لزوم رعایت ضوابط فنی و ایمنی در اعزامها تأکید کرد و گفت: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان موظف است با همکاری پلیس راه، تمامی الزامات قانونی، فنی و ایمنی را در فرایند اعزامها مورد توجه قرار دهد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری از فرمانداران خواست با تشکیل ستادهای شهرستانی و فعالسازی کمیتههای تخصصی، برنامهریزیهای لازم را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهند و افزود: محدودیت زمانی موجود، ضرورت تسریع در هماهنگیها و آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز را دوچندان کرده است.
وی بر استفاده از ظرفیت مواکب، تشکلهای مردمی، دستگاههای امدادی و خدماتی و همچنین اجرای برنامههای فرهنگی و تبلیغی در سطح استان تأکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری همه دستگاهها و مشارکت گسترده مردم، برنامههای پیش رو به بهترین شکل ممکن برگزار شود.