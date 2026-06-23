باشگاه خبرنگاران جوان - این مرحله از اردو که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در حال برگزاری است، با هدف آمادگی حداکثری ملی‌پوشان برای حضور در رقابت‌های آسیایی ناگویا در ژاپن برنامه‌ریزی، و ۲۰ ورزشکار به مدت ۱۰ روز در این مرکز تمرین می‌کنند.

معاون توسعه ورزش بانوان در حاشیه این بازدید، ضمن مشاهده تمرینات بازیکنان، با سرمربی و نایب‌رئیس کبدی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، وضعیت کلی ملی‌پوشان، میزان آمادگی جسمانی و فنی آنها و همچنین شرایط برگزاری این اردو مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه این بازدید، تحلیل‌های تخصصی درخصوص حریفان کبدی ایران در بازی‌های اسیایی ناگویا و استراتژی‌های لازم برای کسب موفقیت در این مسابقات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اورسجی رییس فدراسیون، صدیقه خادم، امیر مازندرانی مشاور فنی تیم ملی، مربیان آزاده سلگی، سمانه افخم، لیلا دوستوندی ومونا سلیمانی سرپرست، بهار کیان رییس گروه حوزه فدراسیون معاونت توسعه ورزش بانوان در اردو حضور داشتند.