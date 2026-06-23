باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود نصرتی روز سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی شهرداران کلان‌شهرهای کشور با هدف تبیین سازوکارهای تأمین مالی برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم و بررسی چالش‌های مدیریت شهری، با تأکید بر اهمیت زمان در برنامه‌های بازسازی، گفت: هیات دولت مسئولیت بازسازی کلان‌شهرها را به شهرداری‌ها واگذار کرده است و طراحی و اجرای روش‌های نوین تأمین مالی با همفکری شهرداران برای تسریع در روند بازسازی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی ادامه داد: مصوبات مورد انتظار از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها دریافت شده است و نهادهای مربوط می‌توانند بدون دغدغه نسبت به انجام امور جاری اقدام کنند؛ ملاک عمل، اتحاد و همدلی بوده و از هرگونه رویکرد متفاوت باید پرهیز شود.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی ما مسئله بازسازی است و پیشنهادهای ارائه شده در این جلسه، با حمایت وزارت کشور، به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی شهرداری‌ها پیگیری خواهد شد.

نصرتی با اشاره به جشنواره شهید باکری که برای نخستین بار به ابتکار وزارت کشور برگزار می‌شود گفت: این جشنواره با ۱۲ سرفصل تخصصی، ارزیابی‌هایی را برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام خواهد داد.

وی با اشاره به مصوبه شورای فرهنگ عمومی و واگذاری دبیرخانه ملی اعتلای فرهنگ شهروندی به این سازمان، افزود: شهرداری‌ها که پیش‌تر صرفاً به عنوان نهادهای خدمت‌رسان شناخته می‌شدند، اکنون با پذیرش نقش‌های فرهنگی، قابلیت‌های خود را در حوزه‌های اجتماعی به اثبات می‌رسانند.

معاون وزیر کشور ادامه داد: با سپردن مسئولیت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور و شورای حقوق شهروندی به وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، گامی ارزشمند در جهت احیای این حقوق مورد انتظار شهروندان برداشته شد.

منبع: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور