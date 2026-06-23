تیم ملی نروژ در دیداری پر گل با نتیجه ۳ بر ۲ سنگال را شکست داد تا با ۶ امتیاز، همچنان در جمع مدعیان صعود باقی بماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، نروژ در دور دوم مرحله گروهی به مصاف سنگال رفت؛ دیداری که با پیروزی ۳ بر ۲ شاگردان استوله سولباکن به پایان رسید. این برد، نروژ را ۶ امتیازی کرد، هرچند به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به فرانسه، همچنان در رده دوم جدول گروه قرار دارند.
درخشش ستاره بیچون و چرا در این بازی، ارلینگ هالند بار دیگر با حضور درخشان خود، نقش اصلی را در موفقیت نروژ ایفا کرد. گلهای او علاوه بر افزایش آمار شخصیاش در این تورنمنت، عامل تعیینکنندهای در کسب این سه امتیاز حساس بود.
شوخی سرمربی با ستاره تیمش استوله سولباکن، سرمربی نروژ، پس از بازی در نشستی خبری با لحنی شوخطبعانه به تحسین هالند پرداخت و گفت: «او امروز حتی میتوانست چهار گل بزند؛ یک موقعیت دروازه خالی را هم از دست داد! با این حال، او بهترین مهاجم جهان است. تفاوت در اینجاست که او در نروژ بازی میکند، نه در تیمهایی مثل فرانسه یا آرژانتین که شانس کسب کفش طلا در آنها بیشتر است. با این وجود، ما تمام تلاشمان را میکنیم تا بهترین موقعیتها را برای او فراهم کنیم.»
سولباکن در خصوص برنامههای آتی تیمش برای مصاف سرنوشتساز مقابل فرانسه، از احتمال اعمال تغییرات در ترکیب اصلی خبر داد. او هدف از این تصمیم را ریکاوری بهتر بازیکنان و حفظ آمادگی جسمانی آنان برای رویارویی بزرگ با خروسها دانست.