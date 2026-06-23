باشگاه خبرنگاران جوان - - وان‌پلاس پد ۳ پرو دارای بدنه آلومینیومی بادوام و شیشه ضد خش است و ابعاد آن ۲۸۹.۷ در ۲۰۹.۸ در ۵.۹ میلی‌متر و وزن آن ۶۷۲ گرم است. این تبلت به یک صفحه کلید خارجی و یک قلم هوشمند برای نوشتن، طراحی و کنترل برنامه‌ها مجهز شده است.

صفحه نمایش ۱۳.۲ اینچی IPS LCD آن دارای وضوح ۲۴۰۰ در ۳۳۹۲ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۴۴ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۳۱۵ پیکسل در هر اینچ و روشنایی ۱۰۰۰ نیت است. همچنین از فناوری‌های Dolby Vision و HDR Vivid برای تجربه تماشای استثنایی عکس‌ها و ویدیو‌ها پشتیبانی می‌کند.

این دستگاه اندروید ۱۶ را با رابط کاربری OxygenOS ۱۶ اجرا می‌کند و از پردازنده کوالکام اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ با فرآیند ۳ نانومتری، پردازنده گرافیکی آدرنو ۸۴۰، ۱۲/۱۶ گیگابایت رم و ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن ۱۳ مگاپیکسل است و قادر به ضبط ویدیوی ۴ K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه است، در حالی که دوربین جلو ۸ مگاپیکسل است.

وان‌پلاس همچنین آن را به یک پورت USB Type-C ۳.۲، هشت بلندگوی با کارایی بالا، یک کتابخوان الکترونیکی و یک باتری بزرگ ۱۳۳۸۰ میلی‌آمپر ساعتی که از شارژ سریع ۶۷ واتی پشتیبانی می‌کند، مجهز کرده است.

منبع: gsmarena