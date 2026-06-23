باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون جودو، با تصمیم فدراسیون جودو و به پاس زنده نگه داشتن نام و یاد شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب، کاروان جودو کشورمان با نام «صالح جودوی ایران» عازم مسابقات قهرمانی آسیا خواهد شد.

شهید صالح عباسی که یکی از ۱۶۸ نوگل پرپر شده مدرسه میناب توسط رژیم صهیونیستی بود، در رشته جودو فعالیت داشت و به پاس گرامیداشت یاد و نام او، اعضای تیم‌های نوجوانان و جوانان ایران با نام این شهید عازم مسابقات قهرمانی آسیا خواهند شد.

رقابت‌های جودو نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا روز‌های ۲۰ تا ۳۱ تیر به میزبانی اردن برگزار خواهد شد و جودو ایران در دو بخش دختران و پسران در این مسابقات حضور خواهد داشت.