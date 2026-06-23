کاروان جودو ایران به پاس گرمیداشت یاد و خاطره شهید صالح عباسی از دانش آموزان جودوکار مدرسه میناب با نام «صالح جودوی ایران» در مسابقات نوجوانان و قهرمانان قهرمانی آسیا شرکت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون جودو، با تصمیم فدراسیون جودو و به پاس زنده نگه داشتن نام و یاد شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب، کاروان جودو کشورمان با نام «صالح جودوی ایران» عازم مسابقات قهرمانی آسیا خواهد شد.

شهید صالح عباسی که یکی از ۱۶۸ نوگل پرپر شده مدرسه میناب توسط رژیم صهیونیستی بود، در رشته جودو فعالیت داشت و به پاس گرامیداشت یاد و نام او، اعضای تیم‌های نوجوانان و جوانان ایران با نام این شهید عازم مسابقات قهرمانی آسیا خواهند شد.

رقابت‌های جودو نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا روز‌های ۲۰ تا ۳۱ تیر به میزبانی اردن برگزار خواهد شد و جودو ایران در دو بخش دختران و پسران در این مسابقات حضور خواهد داشت.

برچسب ها: تیم ملی جودو ، وزارت ورزش و جوانان
خبرهای مرتبط
آغاز تمرینات تیم جودو جوانان ایران
سبحان حکیمی جودو ایران را طلایی کرد
برگزاری اردوی تیم ملی جودو عراق با ملی‌پوشان ایران به میزبانی مشهد
تسلیت رئیس جهانی جودو به خانواده شهدا/ دعوت از وزیر ورزش برای سفر به باکو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
کارشناس ورزش
۰۰:۱۲ ۰۳ تير ۱۴۰۵
باید تشکر کرد از رئیس فدراسیون جودو که اگر در کار حرفه‌ای مدیریت جودو موفق نبوده !و نتوانسته نتیجه بگیرید ولی عرصه فرهنگی بسیار موفق عمل می‌کند. مرد همیشه در میدان فرهنگی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۰۳ تير ۱۴۰۵
فدراسیون تبلیغاتی جودو عنوان جدید است .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۱ ۰۲ تير ۱۴۰۵
فدراسیونی که تبلیغات رسانه ایش از فعالیت فنی ان بیشتر بیشتر است .
۰
۳
پاسخ دادن
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
پیاتزا: آماده تقابل با فرانسه و مدیریت برنامه‌های رسانه‌ای هستیم
آخرین اخبار
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پیاتزا: آماده تقابل با فرانسه و مدیریت برنامه‌های رسانه‌ای هستیم
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
انگلیس ۰ - ۰ غنا/ کی روش سه شیرها را متوقف کرد + فیلم
کلمبیا- کنگو؛ قهوه کاران در اندیشه صعود به مرحله حذفی
ماموریت مشترک کرواسی و پاناما برای اولین برد
کی‌روش و یک یادآوری تلخ
تقوی به اردوی تیم ملی والیبال ملحق شد
گزارشی از تمرینات آماده‌سازی تیم ملی والیبال برای حضور در لیگ ملت‌ها
تجلیل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از یک چهره ماندگار علمی/ نوابخش نشان ملی گرفت
۶ گل در ۶ جام/ رونالدو رکورد زد
پرتغال ۵ - ۰ ازبکستان/ موتور رونالدو و یارانش در دومین بازی روشن شد + فیلم
مارسینیاک داور بازی ایران و مصر شد
موضع ما عدم شرکت در تورنمنت ۳ جانبه است/ می‌خواهند فشار را از روی تیم پرسپولیس بردارند