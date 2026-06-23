کاپیتان تیم ملی فوتبال فرانسه گفت: هیچ حماسه‌ای وجود ندارد، لئو هم گل زده، گل می‌زند و همیشه گل خواهد زد و من به عملکرد او نگاه نمی‌کنم.

باشگاه خبرنگاران جوان - کیلیان امباپه پس از گلزنی دوباره برای فرانسه و به ثمر رساندن دو گل دیگر برای این تیم، حماسه گلزنی با کاپیتان آرژانتین در جام جهانی را کم‌اهمیت جلوه داد و گفت: من بازی‌های لیونل مسی را تماشا نمی‌کنم.

امباپه تأکید کرد که با وجود ادامه روند صعودی مسی در جدول گلزنان جام جهانی، هیچ کینه شخصی با او ندارد. کاپیتان تیم ملی فرانسه در پیروزی ۳ بر صفر مقابل عراق دو گل به ثمر رساند تا با ۱۶ گل زده در جام جهانی، با میروسلاو کلوزه برابری کند، در حالی که فرانسه با دومین پیروزی متوالی، صعود خود را به مرحله حذفی قطعی کرد.

امباپه با زدن دو گل در پیروزی فرانسه مقابل عراق، به فرم گلزنی فوق‌العاده خود در جام جهانی را ادامه داد. این پیروزی، صعود تیم دیدیه دشان به دور حذفی را با رکوردی بی‌نقص از دو بازی ابتدایی‌ این تیم تضمین کرد. این بازی به دلیل رعد و برق شدید در فیلادلفیا بیش از دو ساعت به تعویق افتاد.

دو گل امباپه، او را به ۱۶ گل در طول دوران حرفه‌ای‌اش در جام جهانی رساند. کاپیتان فرانسه با میروسلاو کلوزه برابری کرد و در رده‌بندی تمام دوران از رونالدو اسطوره برزیل پیشی گرفت.

با توجه به اینکه توجه‌ها به رقابت بین امباپه و مسی در جدول گلزنان جام جهانی معطوف شده بود، این مهاجم فرانسوی شایعات رقابت شخصی با هم‌تیمی سابق خود در پاری‌سن‌ژرمن را رد کرد.

امباپه گفت: هیچ رقابتی وجود ندارد. لئو هم گل زده، گل می‌زند و همیشه گل خواهد زد و من به عملکرد او نگاه نمی‌کنم بلکه توجهم فقط به تیمم است، تکرار می‌کنم که برای من مهم‌ این است که پیشرفتمان را ببینیم.

وی یادآور شد: فقط سعی می‌کنم نشان دهم چه کاری می‌توانم انجام دهم و توانایی‌ام را در بزرگترین صحنه نشان می‌دهم. وقتی گل می‌زنید به شکستن رکوردها کمک می‌کند اما من می‌خواهم جام جهانی را ببرم.

ستاره تیم ملی فرانسه اظهار داشت: همیشه لذت‌بخش است که بتوانم در تیم ملی بازی کنم و هیچ چیز برای من بزرگتر از این نیست. رسیدن به یکصد بازی ملی، تاریخی است و انجام این کار در جام جهانی، به مراتب بیشتر. بنابراین این یک مسابقه خاص برای من است اما چیزی که در ذهن من روشن است این است که برای صعود باید پیروز شویم.

با قطعی شدن صعود و کسب شش امتیاز از دو بازی، فرانسه اکنون می‌تواند روی حفظ روند خوب خود در آستانه مرحله حذفی تمرکز کند. فرم امباپه همچنان در اهداف آنها برای کسب یک قهرمانی دیگر در جام جهانی نقش محوری دارد. در آخرین بازی مرحله گروهی، فرانسه روز جمعه در ورزشگاه بوستون به مصاف نروژ خواهد رفت و دو مهاجم برتر جهان، امباپه و ارلینگ هالند، را در مقابل یکدیگر قرار خواهد داد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: کیلیان امباپه ، جام جهانی فوتبال
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