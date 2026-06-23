در جریان معاملات امروز ۲ تیرماه شاخص کل بورس با افزایش ۸۸ هزار و ۱۷۰ واحد در ارتفاع ۵ میلیون و ۱۶۰ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - در جریان معاملات امروز ۲ تیرماه شاخص کل بورس با افزایش ۸۸ هزار و ۱۷۰ واحد در ارتفاع ۵ میلیون و ۱۶۰ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۲ هزار و ۲۵۴ واحدی در سطح ۱ میلیون و ۳۳۷ هزار واحدی ایستاد.

امروز سه نماد فارس، فملی و شپنا بیشترین تاثیر و سه نماد وبملت، خودرو و فملی پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار بورس بودند.

شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۶۲۷ هزار واحدی در ارتفاع ۳۸ هزار و ۸۴۸ واحد ایستاد؛ سه نماد مارون، آریا و سامان بيشترين تأثیر و سه نماد پاریز، کولان و زلال پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار فرابورس ایران بودند.

امروز گروه شیمیایی با ارزش معاملاتی ۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه بانک‌ها و فلزات اساسی در جایگاه بعدی قرار گرفتند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
بازگشایی نمادهای استانی رو پیگیری کنید. بالا رفتن و پایین اومدن شاخص رو‌ که خودمون داریم میبینیم.
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