بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار برابر بلژیک، با استفاده از امکانات باشگاه تیخوانا و تجهیزات ریکاوری تیم ملی، تمرینات بازیابی بدنی خود را پشت سر گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازیکنان تیم ملی ایران پس از دیدار برابر بلژیک با استفاده از امکانات باشگاه تیخوانا و همچنین دستگاه‌های ریکاوری متعلق به تیم ملی، به ریکاوری پرداختند. 

امکانات به‌روز این باشگاه و همچنین برنامه‌ریزی کادر فنی تیم ملی باعث شده با وجود فشردگی بازی‌ها و سفر‌های پی در پی تیم ملی به شهر‌های میزبان جام جهانی و پس از آن بازگشت سریع به تیخوانا، ملی‌پوشان فوتبال ایران در شرایطی حرفه‌ای و استاندارد تمرینات ریکاوری و بازیابی بدنی خود را پشت سر بگذارند و آماده تمرینات تاکتیکی شوند. 

با پشت سر گذاشتن تمرین ریکاوری بازیکنان تیم ملی در روز دوشنبه، اکنون آنها برای انجام تمرینات در سه روز منتهی به دیدار برابر مصر آمادگی کامل دارند و می‌توانند از سه‌شنبه عصر به وقت محلی برنامه‌های امیر قلعه‌نویی برای بازی روز جمعه را مرور کنند.

برچسب ها: تیم ملی ایران ، جام جهانی2026
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