باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آمادگی مردم عراق برای تشییع پیکر مطهر قائد امت + فیلم

اقشار مختلف مردم عراق برای حضور در مراسم تشییع قائد امت اعلام آمادگی کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شیوخ، سران قبایل، شخصیت‌های سیاسی و اقشار مختلف مردم عراق در نجف اشرف و کربلای معلی آمادگی خود را برای استقبال از پیکر مطهر امام شهید امت اعلام کردند.

 

مطالب مرتبط
آمادگی مردم عراق برای تشییع پیکر مطهر قائد امت + فیلم
young journalists club

۱۳ و ۱۴ تیر استان تهران و ۱۵ تیر کل کشور تعطیل است

آمادگی مردم عراق برای تشییع پیکر مطهر قائد امت + فیلم
young journalists club

پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم

آمادگی مردم عراق برای تشییع پیکر مطهر قائد امت + فیلم
young journalists club

پیام کوتاه، پیامدهای بلند + فیلم

آمادگی مردم عراق برای تشییع پیکر مطهر قائد امت + فیلم
young journalists club

وحدت ملی؛ کلیدواژه داغ کاربران پس از پیام رهبر انقلاب + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم
۶۴۲

حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم
۵۱۰

یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
آئین سنتی علم‌بندی در شهرک تاریخی ماسوله + فیلم
۴۵۵

آئین سنتی علم‌بندی در شهرک تاریخی ماسوله + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
توصیۀ شهید سلامی به تیم مذاکره‌کننده: حامل امانت الهی هستید + فیلم
۴۰۳

توصیۀ شهید سلامی به تیم مذاکره‌کننده: حامل امانت الهی هستید + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
نذر عباس؛ روایت مادری از شهادت در ظهر تاسوعا + فیلم
۳۷۸

نذر عباس؛ روایت مادری از شهادت در ظهر تاسوعا + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۰۲ تير ۱۴۰۵
وامصیبتا از این درد
۲
۲
پاسخ دادن