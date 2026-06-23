یک هزار و هفتاد و هتشمین (۱۰۷۸) جلسـه شـــورای عـــالی آمــوزش و پرورش با حضور وزیرآموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن به صورت برخط و حضوری در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این جلسه اعضای شورای عالی آموزش و پرورش با تسلیت ایام شهادت امام حسین (ع) و یاران با وفایش، نظرات و دیدگاه های خود را درباره مسائل و موضوعات مختلف آموزش و پرورش از جمله: دعوت از فرهنگیان جهت شرکت در مراسم تشییع و تدفین با شکوه رهبر شهید، تاکید بر برگزاری کلاس های جبرانی عقب ماندگی های آموزشی و تربیتی دانش آموزان، لزوم آمادگی آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان، توجه جدی به موضوع ایران شناسی در کتاب های درسی، نظارت دقیق بر برگزاری آزمون ها، تاکید بر ارائه روایت های اول از رویدادهای حوزه آموزش و پرورش توسط مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی، لزوم پیگیری مسائل رفاهی و معیشتی فرهنگیان، تشکیل گروه های جهادی برای جبران عقب ماندگی های آموزشی و تربیتی، تاکید بر هویت ایرانی و اسلامی دانش آموزان، لزوم اصلاح حق مدیریت مدیران مدارس و غیره بیان کردند.

در ادامه علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش گزارشی از فعالیت ها و اقدامات آموزش و پرورش از جمله: تشکیل ستاد و بسیج تمام ظرفیت های آموزش و پرورش برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، تاکید بر کاهش تنوع مدارس، ثبت نام دانش آموزان در مدارس بر اساس محدوده جغرافیایی محل زندگی آنها، رصد آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان، ترمیم سند تحول بنیادین در آستانه نهایی شدن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تقویت و ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس دولتی، پیگیری افزایش حق تدریس معلمان، ارتقای سرانه فضاهای آموزشی، بهبود تجهیزات و امکانات مدارس، توانمندسازی معلمان و مدیران مدارس، اصلاح رویکرد مدارس شاهد و هیئت امنایی، پیگیری تبدیل اداره کل انجمن اولیا و مربیان به سازمان، تأمین معلم مورد نیاز آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان، جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی با تشکیل کلاس‌های جبرانی یک‌ماهه برای دوره ابتدایی و متوسطه، فعالیت پایگاه‌های ورزشی و تربیتی، پیگیری افزایش حق مدیریت مدیران مدارس و غیره بیان کردند.

در ادامه جلسه اعضای شورای عالی آموزش و پرورش پس از ارائه توضیحات دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و معاونت پرورشی و فرهنگی با اصلاح موادی از «آئین نامه اردوهای دانش آموزی» موافقت کرد.