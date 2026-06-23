بهای نفت امروز در ادامه روند نزولی کاهش یافت، در حالی‌که بازار‌ها در انتظار روشن‌تر شدن وضعیت عبور از تنگه هرمز پس از مذاکرات ایران و آمریکا هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت روز سه‌شنبه کاهش یافت و پس از کاهش شدید در جلسه قبل، به روند نزولی خود ادامه داد، زیرا سرمایه‌گذاران در انتظار نشانه‌های واضح‌تری از پیشرفت در از سرگیری جریان نفت خام از طریق تنگه هرمز پس از مذاکرات بین ایران و آمریکا هستند.

بهای معاملات آتی نفت خام برنت با ۲۰ سنت یا ۰.۳ درصد کاهش به ۷۷.۷۰ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که بهای معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۲ سنت یا ۰.۲ درصد کاهش به ۷۳.۷۴ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت‌ها روز دوشنبه پس از آنکه آمریکا پس از مذاکرات اولیه، معافیت ۶۰ روزه از تحریم‌ها را به ایران اعطا کرد و مقامات گزارش دادند که درگیری‌ها در لبنان به عنوان بخشی از توافق گسترده‌تر فروکش کرده است، بیش از ۳ درصد کاهش یافت.

تحلیلگران ING در یادداشتی اعلام کردند که «افزایش تدریجی جریان نفت از طریق تنگه هرمز همچنان بر بازار تأثیر می‌گذارد.»

داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد که دو نفتکش حامل کمی کمتر از ۲ میلیون بشکه نفت روز دوشنبه از تنگه هرمز عبور کرده‌اند که نشان‌دهنده بهبود ترافیک پس از کاهش جریان نفت در روز یکشنبه به دلیل نگرانی‌ها در مورد عبور از این تنگه است.

این تحولات پس از آخر هفته‌ای رخ داد که به نظر می‌رسید این توافق پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به از سرگیری جنگ در صورت بستن تنگه هرمز توسط ایران اشاره کرد، در معرض خطر قرار گرفته است.

از سوی دیگر، تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته به همراه ذخایر فرآورده‌های نفتی و بنزین کاهش یابد.

در این زمینه، داده‌های وزارت انرژی آمریکا در روز دوشنبه نشان داد که ذخایر نفت خام در ذخایر استراتژیک نفت هفته گذشته به ۳۳۱.۲ میلیون بشکه کاهش یافته است که پایین‌ترین سطح آن از ژوئن ۱۹۸۳ است، زیرا عرضه پس از وقوع جنگ آمریکا و رژیم تروریستی علیه ایران کاهش یافته است.

منبع: المیادین

برچسب ها: تنگه هرمز ، قیمت نفت ، ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۰۲ تير ۱۴۰۵
ارزان بشه ذخایر نفت آمریکا پربشه و قیمت بنزین در آمریکا کاهش پیدا کنه. مردم آمریکا گناه دارن
۴
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۰۲ تير ۱۴۰۵
آفرین مذاکره کنندگان ما باعث شدن ، تمام نگرانی های اقتصادی و انرژی در کل دنیا رفع شود
اما در کشور ما الان چه تاثیری در بازار داشته؟؟
مردم چیزی ارزان شده، نان، گوشت، مرغ ، برنج، خودرو، لوازم خانگی.....
چی ارزون شده واقعا؟؟؟
۰
۱۲
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