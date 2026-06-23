سرپرست مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیرحوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: یک پیرمرد در سه ماه گذشته اقدام به برقراری ۳۳۰ تماس با اورژانس کرده که برای وی در مرجع قضایی پرونده تشکیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیرحوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: یک پیرمرد در سه ماه گذشته اقدام به برقراری ۳۳۰ تماس با اورژانس کرده که برای وی در مرجع قضایی پرونده تشکیل شده است.

محمد ربیع یگانه اظهارکرد: این فرد در تماس با مرکز فوریت های پزشکی اقدام به فحاشی همچنین ارائه گزارش های کاذب و سعی در حضور تیم اورژانس در ماموریت را داشته است و هر روز چند نوبت با اورژانس ۱۱۵ تماس برقرار می کند.

وی بیان کرد: بیش از پنج هزار و ۴۰۰ تماس صورت گرفته در فصل بهار با اورژانس همدان مزاحمت تلفنی بوده و برای ۶ نفر که بین ۲۰۰ تا بیش از ۳۰۰ بار برای این مجموعه مزاحمت ایجاد کردند، پرونده قضایی تشکیل شده است.

سرپرست مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیرحوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهارکرد: مجموع تماس های برقرار شده با واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس در سه ماهه امسال ۸۱ هزار و ۱۴۰ مورد بوده که ۵۴ هزار و ۵۰۰ مورد از تماس ها برای دریافت مشاوره‌ پزشکی و پرستاری بوده است.

ربیع یگانه ادامه داد: بیش از ۲۳ هزار ماموریت عملیاتی توسط تیم های درمانی صورت گرفته و خدمات درمانی به صورت حضوری به مصدومان و بیماران ارائه شده است.

وی گفت: چهار هزار و ۷۰۰ مصدوم تصادفات رانندگی از خدمات اورژانس در سه ماهه سال جاری بهره مند شدند در عین حال چهارهزار و ۳۰۰ مورد از خدمات صورت گرفته از سوی اورژانس برای حوادث غیرترافیکی بوده است.

سرپرست مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیرحوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: واحد موتورلانس بیش از هزار و ۸۰۰ ماموریت و پایگاه اورژانس بانوان ۵۳۰ ماموریت از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه انجام داده اند.

ربیع یگانه با بیان اینکه در این مدت ۲ مورد غرق شدگی داشته ایم، اضافه کرد: ۱۴ هزار و ۳۰۰ بیمار در استان همدان از خدمات اورژانس بهره مند شدند.

 
 

برچسب ها: اورژانس ، مزاحمت تلفنی
خبرهای مرتبط
عجیب‌ترین نوع مزاحمت تلفنی برای اورژانس
وقوع ۳۹۲ حادثه ترافیکی طی تعطیلات نوروز در استان همدان
اورژانس ناشنوایان در همدان راه اندازی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha