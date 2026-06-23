باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیرحوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: یک پیرمرد در سه ماه گذشته اقدام به برقراری ۳۳۰ تماس با اورژانس کرده که برای وی در مرجع قضایی پرونده تشکیل شده است.

محمد ربیع یگانه اظهارکرد: این فرد در تماس با مرکز فوریت های پزشکی اقدام به فحاشی همچنین ارائه گزارش های کاذب و سعی در حضور تیم اورژانس در ماموریت را داشته است و هر روز چند نوبت با اورژانس ۱۱۵ تماس برقرار می کند.

وی بیان کرد: بیش از پنج هزار و ۴۰۰ تماس صورت گرفته در فصل بهار با اورژانس همدان مزاحمت تلفنی بوده و برای ۶ نفر که بین ۲۰۰ تا بیش از ۳۰۰ بار برای این مجموعه مزاحمت ایجاد کردند، پرونده قضایی تشکیل شده است.

سرپرست مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیرحوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهارکرد: مجموع تماس های برقرار شده با واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس در سه ماهه امسال ۸۱ هزار و ۱۴۰ مورد بوده که ۵۴ هزار و ۵۰۰ مورد از تماس ها برای دریافت مشاوره‌ پزشکی و پرستاری بوده است.

ربیع یگانه ادامه داد: بیش از ۲۳ هزار ماموریت عملیاتی توسط تیم های درمانی صورت گرفته و خدمات درمانی به صورت حضوری به مصدومان و بیماران ارائه شده است.

وی گفت: چهار هزار و ۷۰۰ مصدوم تصادفات رانندگی از خدمات اورژانس در سه ماهه سال جاری بهره مند شدند در عین حال چهارهزار و ۳۰۰ مورد از خدمات صورت گرفته از سوی اورژانس برای حوادث غیرترافیکی بوده است.

سرپرست مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیرحوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: واحد موتورلانس بیش از هزار و ۸۰۰ ماموریت و پایگاه اورژانس بانوان ۵۳۰ ماموریت از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه انجام داده اند.

ربیع یگانه با بیان اینکه در این مدت ۲ مورد غرق شدگی داشته ایم، اضافه کرد: ۱۴ هزار و ۳۰۰ بیمار در استان همدان از خدمات اورژانس بهره مند شدند.



