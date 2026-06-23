باشگاه خبرنگاران جوان - احمد سالاری فر مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد با عنایت به اینکه در ابتدای هر ماه، تمامی شهروندان دارای سهمیه سوخت یارانه‌ای در کارت‌های شخصی خود هستند و از سوخت کافی برخوردارندو به جهت مدیریت مصرف سوخت از کارت‌های اضطراری جایگاه‌داران استفاده عمومی نخواهد شد .

سالاری فر ضمن تأکید بر اینکه استفاده از کارت سوخت شخصی، حقی است که به تمامی مالکان خودرو تعلق دارد، از شهروندانی که به هر دلیل (مفقودی یا نیاز به صدور کارت المثنی) کارت سوخت در اختیار ندارند، دعوت کرد جهت دریافت سریع کارت خود به سامانه خدمات الکترونیک به نشانی fcs.niopdc.ir مراجعه نمایند.

بر اساس این گزارش، فرآیند صدور و تحویل کارت سوخت برای متقاضیان به گونه‌ای تسهیل شده است که شهروندان می‌توانند پس از ثبت درخواست خود در سامانه مذکور، ظرف مدت ۲۴ ساعت، کارت خود را از نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در منطقه محل سکونت خود دریافت نمایند.

ضمنا دستگاه صدور آنی کارت سوخت در نواحی کرمان ،جیرفت ،کهنوج ،بم و سیرجان راه اندازی گردیده و در نواحی رفسنجان، شهربابک و بافت از شنبه ششم تیرماه عملیاتی خواهد شد .

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پایان، ضمن قدردانی از همراهی هم‌وطنان در اجرای این طرح ملی، خاطرنشان کرد: تمرکز بر استفاده از کارت‌های شخصی، گامی اساسی در جهت جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و مدیریت بهینه توزیع انرژی در سراسر کشور است